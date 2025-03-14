FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.