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Haberler Yaşam FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:59

FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi takip ediliyor. Altından kriptoya pek çok alanda etkili olan karar son olarak faiz indirimi yönünde çıkmıştı. Beklenti için gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına dönerken FED faizi ne olur merak ediliyor. Şubat ayında toplantı yapmayan yetkililer mart ayı içinde toplanacak. Peki; 2025 Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED faiz beklentisi piyasalarda konuşulmaya başladı. Son olarak alınan 25 baz puanlık indirim kararı ardından faizin ne yöne şekilleneceği merak konusu. Beklenen toplantıya geri sayım başladı. Peki; 2025 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantı takvimi izleniyor. En son ocak ayında indirim kararı alan bankada mart ayı FED faiz kararı 18-19 Mart 2025 tarihlerinde belli olacak.

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FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Daha önce "Fed'in politika ayarlamak için acele etmesine ihtiyaç yok" şeklinde açıklama yapan Jerome Powell, ABD başkanı Donald Trump'ın faiz düşürülmesi yönündeki çağrılarına "kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğimizden emin olabilirler" şeklinde yanıt verdi.

FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

  • 28-29 Ocak
  • 18-19 Mart
  • 6-7 Mayıs
  • 17-18 Haziran
  • 29-30 Temmuz
  • 16-17 Eylül
  • 28-29 Ekim
  • 9-10 Aralık
FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?