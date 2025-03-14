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FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
12:59
FED toplantısı için geri sayım! 2025 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi takip ediliyor. Altından kriptoya pek çok alanda etkili olan karar son olarak faiz indirimi yönünde çıkmıştı. Beklenti için gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına dönerken FED faizi ne olur merak ediliyor. Şubat ayında toplantı yapmayan yetkililer mart ayı içinde toplanacak. Peki; 2025 Mart FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?