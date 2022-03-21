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Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:12

Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

Felsefi sözler tarihte yaşamış ve bazı şeyleri tecrübesiyle sözlerine aktarmış büyük düşünürler tarafından söylenmiş sözlerdir. Bu sözler o kadar anlamlıdır ki bizleri düşünmeye, sorgulamaya iter. Konfüçyüs, Platon, Ömer Hayyam, Nietzsche, Gandhi, Mevlana gibi ünlü düşünürlerin sözleri günümüze kadar hala aynı etkileyiciliğiyle kullanılmakta ve yol gösterici olarak görülmektedir. Tüm zamanların en ünlü filozofları tarafından günümüze kadar ulaşan bu felsefe sözleri, herkesi derinden etkileyen ve doğruluğu çoğunluk tarafından onaylanan sözlerdir. Hayat, aşk, dostluk, aile gibi yaşamın her alanından konuları bulunan sıradışı ve anlaşılması zor felsefe sözleri, taşıdığı yüklü duygusuyla anlam zenginliğini barındırır. İşte düşündüren, en etkileyici felsefi sözler...

Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

Felsefi sözler kimi zaman farkındalık yaratmak, farkındalığı arttırmak gibi durumlarda başvurulan en önemli kaynaklar arasında yerini alıyor. Bu anlamlı ve yol gösterici felsefe sözleri sayesinde göremediğimiz durumları görebilir, anlamadığımız konuları anlamlandırabilir ya da sözlerin etkisiyle hiç düşünmediğimiz derin konular hakkında düşünmeye başlayabiliriz. Bu yazımızda sizler için ünlü filozoflar tarafından yazılmış, uzun ve kısa, anlaşılması zor, sıradışı felsefe sözleri ve mesajlarına yer verdik.

Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

Felsefe Sözleri Nelerdir?

Ünlü düşünürlerin en ünlü felsefik sözlerini sizler için listeledik. Hayata, yaşama dokunan bir ömrün her alanından parçalar bulabileceğiniz felsefe sözlerini aşağıda bulabilirsiniz.

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Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

Bilenler konuşmazlar konuşanlar bilmezler.

En büyük düşman benliğinizin dışında değil içindedir.

Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.

Hayatta üç çeşit insandan korkacaksın; Dağdan inme, dinden dönme ve sonradan görme.

Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar.

Felsefi Sözler: Düşündüren, Sıradışı, Etkileyici ve Anlaşılması Zor Felsefe Sözleri ve Mesajları

İnsan olduğu gibi olmayı reddeden tek yaratıktır.

Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

Ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz, ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz.

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