FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

YILDIRIM: ALTI SENEDİR İYİ GİDEN HİÇBİR ŞEY YOK...



Aziz Yıldırım: 6 senedir iyi olan bir şey yok ki, niye geleyim. Ali Koç: Siz sadece futbolu söylüyorsunuz. Aziz Yıldırım: Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı. Ali Koç: Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız. Aziz Yıldırım: Alicim sen Hallacı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız. Ali Koç: Siz, Ankara'da benim için 'Amerikan projesi' diye belge dağıttınız. Yıldırım: Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle.