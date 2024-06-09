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Haberler Yaşam FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum
Giriş Tarihi: 09.06.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 12:50

FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un aday olduğu başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri saat 10.00'da başladı. Oylama işleminin tamamlanmasının ardından ise sayıma geçilecek. Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları 2024 ise bugün belli olacak. Seçimi kazanan isim önümüzdeki 3 sene boyunca Fenerbahçe başkanlığı yapacak. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu, ne zaman, saat kaçta belli olacak? Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İşte sandık sandık Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları 2024

FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

Fenerbahçe Başkanlık seçim sonuçları 2024: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda kulübün yeni başkanı belirlenecek. Oy verme işlemi saatler 10.00'ı gösterdiğinde başladı. Öte yandan bugün Fenerbahçe'nin yeni başkanı kesin olarak belli olacak. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İşte sandık sandık Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları 2024

FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

Fenerbahçe'de bugün yapılacak tarihi kongre öncesi iki aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi. Habertürk TV'de kozlarını paylaşan ikili arasında çarpıcı diyaloglar yaşandı. İşte o konuşmalar: Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak kendini gören bir kişinin, Fenerbahçe duruşuna ne verirsiniz? Aziz Yıldırım: 10 üstünden 10. Galatasaray Başkanı size salladı, sinek ikili dedim. Bu sözü kullanmak kolay değil. Ali Koç: Dursun Bey'e karşı her şeyi kullanabilirsiniz. Ali Koç: Sayın Başkan, Şekip Bey'in seçildiği YDK dışında gelmedi. Ağır da ifadeleriniz olmuştu.

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FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

YILDIRIM: ALTI SENEDİR İYİ GİDEN HİÇBİR ŞEY YOK...

Aziz Yıldırım: 6 senedir iyi olan bir şey yok ki, niye geleyim. Ali Koç: Siz sadece futbolu söylüyorsunuz. Aziz Yıldırım: Amatörleri söylemeyelim. Ben ayağa kaldırdım. Amatörlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bir tek futbol sıkıntılı. Ali Koç: Size göre kulüp sizsiniz. Her şeyi siz yaptınız. Aziz Yıldırım: Alicim sen Hallacı Mansur'u oku, ne dediğimi anlarsınız. Ali Koç: Siz, Ankara'da benim için 'Amerikan projesi' diye belge dağıttınız. Yıldırım: Nerede? Şerefsizim öyle bir şey dağıtmadım. Getir belgeyi madem öyle.

FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

'MOURİNHO'YA AÇIKTAN PARA VERDİN' DİYORSUN!

Aziz Yıldırım: Ligden çekileceğiz dedin. Ali Koç: Benim ağzımdan hiçbir zaman, 'Ligden çekileceğiz' çıkmadı. Ben yapamayacağım işi söylemem. Ali Koç: Mourinho'ya açıktan para vermişler diyorsunuz. Aziz Yıldırım: Mourinho geldiği için mutlu musun? Ali Koç: Şimdilik mutluyum, sonu da iyi olur inşallah. Aziz Yıldırım: Gelmesinde %1 payım varsa bana teşekkür et. Pazarlık yaptım, 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. Ali Koç: Adam aptal mı diyorsunuz. Aziz Yıldırım: Şampiyon olsan niye gelmiyorsun desen haklısın.

FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum

KOÇ: SÖZ KONUSU F.BAHÇE İSE BEN DOSTUMU TANIMAM

Yıldırım: Başarın yok gelsem sıkıntı olacak. Ali Koç: Dışarıdan niye sallıyorsunuz? Yıldırım: Bunlar gerçekler... Ali Koç: Samimiyetinizi sorgulama sebebim yaşanmışlıklar. Ben istemez miyim Aziz Yıldırım dertleşmeye gelsin. Nihat Özdemir 2011'den beri şike yapılmıyor dedi. Niye dedi? Aziz Yıldırım: Hata yapmıştır. Benim dostluğum varsa satmam. Ali Koç: Söz konusu Fenerbahçe'yse dostumu tanımam.

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