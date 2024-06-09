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FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum
Giriş Tarihi: 09.06.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
12:50
FENERBAHÇE Başkanlık seçim sonuçları 2024 | Fenerbahçe başkanı kim oldu, Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? Oy verme işlemi başladı: Sandık sandık sonuçlar ve son durum
Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un aday olduğu başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri saat 10.00'da başladı. Oylama işleminin tamamlanmasının ardından ise sayıma geçilecek. Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları 2024 ise bugün belli olacak. Seçimi kazanan isim önümüzdeki 3 sene boyunca Fenerbahçe başkanlığı yapacak. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu, ne zaman, saat kaçta belli olacak? Aziz Yıldırım mı, Ali Koç mu? İşte sandık sandık Fenerbahçe başkanlık seçim sonuçları 2024