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Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 18:14

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta! Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Bu noktada basketbol severler, ''Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maçı kaçırmak isteyen basketbol severler, ''Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularını yönelterek Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Covid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır düzenlenemeyen Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki yıllık aranın ardından tekrar düzenleniyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu yıl 36.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, 28 Eylül 2022 Çarşamba saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

ANADOLU EFES KADROSU

Anadolu Efes'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Ömer Can İlyasoğlu

Forvetler:, Elijah Bryant, Will Clyburn, Egehan Arna, Amath M'Baye, Achille Polonara

Pivotlar: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Ante Zizic, Egemen Güven

Koç: Ergin Ataman

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