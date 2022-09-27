Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol maçı için heyecan dorukta! Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Bu noktada basketbol severler, ''Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları…