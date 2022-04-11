Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbol Süper Lig heyecanı devler arasında devam ediyor. Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray Nef'i ağırlayacak. Kıran kırana geçen ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan futbol maçı ardından taraftarlar, basketbol rövanşı için tribünleri dolduracak. Galatasaray Avrupa Ligi için mücadele verirken Fenerbahçe, Anadolu Efes yarışında öne geçmek için savaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basket maçı hangi kanalda? İşte detaylar…