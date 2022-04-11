Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:02 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:04

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbolda derbi heyecanı. Geçtiğimiz gün futbolda kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez basketbolda mücadele verecek. 'Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta?' soruları yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe Ülker Arena'da kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler ve sarı kırmızılılar, Basketbol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşatacak. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB-GS basketbol maçı detayları…

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbol Süper Lig heyecanı devler arasında devam ediyor. Anadolu Efes ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray Nef'i ağırlayacak. Kıran kırana geçen ve Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanan futbol maçı ardından taraftarlar, basketbol rövanşı için tribünleri dolduracak. Galatasaray Avrupa Ligi için mücadele verirken Fenerbahçe, Anadolu Efes yarışında öne geçmek için savaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basket maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı karşılaşması 11 Nisan 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FB-GS basketbol maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI BİLET FİYATLARI

Saha içi A-D-G Sıraları (Yemek Dahil) Fiyat: ₺1.000,00
Saha içi B-E-H Sıraları (Yemek Dahil) Fiyat: ₺750,00
Saha içi C-F-J Sıraları (Yemek Dahil) Fiyat: ₺600,00
Loca Fiyat: ₺350,00
346 (Açık Loca) (Yemek Dahil) Fiyat: ₺300,00
Kategori 1 Fiyat: ₺220,00
Sky Lounge Fiyat: ₺170,00
Kategori 2 Fiyat: ₺150,00
Kategori 3 Fiyat: ₺100,00
Kategori 4 Fiyat: ₺75,00
Kategori 5 Fiyat: ₺50,00
Kategori 6 Fiyat: ₺40,00
Kategori 7 Fiyat: ₺30,00

Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?
SON DAKİKA