Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbolda derbi heyecanı. Geçtiğimiz gün futbolda kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez basketbolda mücadele verecek. 'Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta?' soruları yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe Ülker Arena'da kozlarını paylaşacak sarı lacivertliler ve sarı kırmızılılar, Basketbol Süper Lig'de derbi heyecanı yaşatacak. Peki, Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte FB-GS basketbol maçı detayları…