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Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:19

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague 2022 heyecanı devam ediyor. THY Basketbol Avrupa Ligi 8. Haftada Fenerbahçe Beko, Yunan temsilci Panathinaikos takımını ağırlıyor. Ligde iddialı bir ilerleyiş sürdüren sarı lacivertliler puan durumunda ilk sırada yer alıyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Canlı yayın ile takip edilecek karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, EuroLeague basketbol maçı canlı izle ekranı!

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı için geri sayım başladı. EuroLeague 2022-2023 sezonu için oldukça başarılı bir grafik çizen sarı lacivertli takım Yunan temsilci ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Son maçta Kızılyıldız'ı konuk eden Fenerbahçe Beko 93-79 skorlar galibiyet elde etmişti. Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? İşte, yanıtlar…

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanlı karşılaşma 18 Kasım 2022 Cuma günü (bugün) oynanacak. Zorlu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı canlı izle ekranı S Sport üzerinden yayında olacak.

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO TAM GAZ İLERLİYOR!

Geçtiğimiz maç, Kızılyıldız potasına 20 sayı gönderen kaptan Melih Mahmuoğlu, THY Avrupa Ligi'nde kariyer rekoru kırdı. Lider Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 6. galibiyetini elde ederken, Kızılyıldız mts ise 6. kez parkeden mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmayı Sreten Radovic (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa) ve Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

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