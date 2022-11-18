Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 18.11.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 15:19

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Basketbol Euroleague Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague 2022 heyecanı devam ediyor. THY Basketbol Avrupa Ligi 8. Haftada Fenerbahçe Beko, Yunan temsilci Panathinaikos takımını ağırlıyor. Ligde iddialı bir ilerleyiş sürdüren sarı lacivertliler puan durumunda ilk sırada yer alıyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı. Canlı yayın ile takip edilecek karşılaşma kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, EuroLeague basketbol maçı canlı izle ekranı!