Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

VALİLİK DUYURDU!

Valilik tarafından yapılan duyuruda, 27 Mayıs günü saat 15.00'ten program sona erene kadar Büyükyalı Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasındaki bölge ve Bostancı Meydanı'ndan Kadıköy yönüne giden sahil yolu, ayrıca Bağdat Caddesi üzerinde Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki kısım ile bu caddeye bağlanan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi.