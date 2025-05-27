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Haberler Yaşam Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 09:33

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılından sonra ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de sarı lacivertli ekip, final mücadelesinde Monako'yu 81-70 mağlup ederek adını zirveye yazdırdı. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, Türk basketboluna Avrupa arenasında 17. kupayı kazandırmış oldu. Büyük coşku yaşayan taraftarlar ise şimdi "Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlama tarihi ve saati...

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

Fenerbahçe Beko, 2025 EuroLeague finalinde Monako'yu mağlup ederek ikinci kez şampiyonluk sevincini yaşadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu büyük başarı sonrası yapılacak kutlamanın ayrıntılarını merak ediyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve takım kadrosu 26 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'a dönecek. İşte şampiyonluk kutlamasıyla ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, bugün saat 16:30'da İstanbul'a varıyor. Takım, varışın ardından kulüp binasına geçecek.

Abu Dabi'deki büyük başarının coşkusu, 27 Nisan Salı günü saat 17:00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünden başlayacak. Üstü açık otobüsle Bostancı'dan hareket eden konvoy, Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek.

Göztepe Parkı'nda kurulacak özel platformda, Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğu taraftarlarla birlikte büyük bir heyecanla kutlanacak.

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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'YI FETHETTİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague finalinde AS Monako'yu Etihad Arena'da 81-70 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. 2017'de İstanbul'da kazandığı Dörtlü Final zaferinin ardından 8 yıl sonra ikinci kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ise tarihe adını yazdırdı. Avrupa Ligi'nin 25 yıllık geçmişinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak şampiyonluk yaşayan ilk kişi olarak basketbol tarihine geçti.

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

VALİLİK DUYURDU!

Valilik tarafından yapılan duyuruda, 27 Mayıs günü saat 15.00'ten program sona erene kadar Büyükyalı Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişimi arasındaki bölge ve Bostancı Meydanı'ndan Kadıköy yönüne giden sahil yolu, ayrıca Bağdat Caddesi üzerinde Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki kısım ile bu caddeye bağlanan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı olan güzergâhlar yerine Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nın güney yönünün alternatif yollar olarak kullanılabileceği ifade edildi.