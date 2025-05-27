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Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!
Giriş Tarihi: 27.05.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
09:33
Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması saat kaçta ve nerede? Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko zaferini kutluyor!
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 2017 yılından sonra ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final'de sarı lacivertli ekip, final mücadelesinde Monako'yu 81-70 mağlup ederek adını zirveye yazdırdı. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe Beko, Türk basketboluna Avrupa arenasında 17. kupayı kazandırmış oldu. Büyük coşku yaşayan taraftarlar ise şimdi "Fenerbahçe Beko şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlama tarihi ve saati...