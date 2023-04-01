Haberler Yaşam Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? FB BJK maçı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri

Giriş Tarihi: 01.04.2023 23:09 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 23:09

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi? FB BJK maçı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak gibi sorular yanıt arıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler paylaşılırken, Fenerbahçe Batshuayi, Valencia ve King'in sakatlıkları yüzünden hücumda eksiklik çekiyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ligin üst sıraları için büyük önem taşımakta. Bu noktada, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramakta. Jorge Jesus ve Şenol Güneş ortaya koyacakları taktiklerle birbirlerini mağlup etmeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar