Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:18
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza
Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin imzasını taklit ederek 765 bin lirayı zimmetine geçiren muhasebeci Murat E.'nin yargılandığı davada mahkeme kararının verdi. Binlerce liralık vurgun için milyonluk ceza kesildi. "Dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 295 bin lira adli para cezasına hükmedilen sanık için mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat de oluşmadığını belirterek cezada indirime de gitmedi.