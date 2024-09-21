Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

20 YILLIK ÇALIŞAN YILDIRIMLAR ADINA PARA ÇEKİP VERMEDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Murat E.'nin 20 yıldır yıldırım ailesinin şirketinde muhasebe sorumlusu olduğu ve 2022 yılı içinde haber vermeden ayrıldığı belirtildi. Şirket kayıtları incelendiğinde sanığın Aziz Yıldırım ve Gülşah Yıldırım Gordi adına bankalardan para çekme talimatı verip 765 bin lira çektiği, bu miktarı da şirket için harcamayıp Yıldırım ailesine de vermediği aktarıldı.