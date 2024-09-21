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Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 07:18

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin imzasını taklit ederek 765 bin lirayı zimmetine geçiren muhasebeci Murat E.'nin yargılandığı davada mahkeme kararının verdi. Binlerce liralık vurgun için milyonluk ceza kesildi. "Dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından 8 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 295 bin lira adli para cezasına hükmedilen sanık için mahkeme, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat de oluşmadığını belirterek cezada indirime de gitmedi.

ARZU KAYA
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden olan kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada mahkeme kararını verdi. Yıldırımların denizcilik şirketinde muhasebeci olarak çalışan Murat E.'nin imza taklit ederek sahte banka talimatlarıyla 765 bin lira zimmetine geçirmesine ilişkin 13 yıla kadar hapsinin istendiği davanın karar duruşması görüldü.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

20 YILLIK ÇALIŞAN YILDIRIMLAR ADINA PARA ÇEKİP VERMEDİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Murat E.'nin 20 yıldır yıldırım ailesinin şirketinde muhasebe sorumlusu olduğu ve 2022 yılı içinde haber vermeden ayrıldığı belirtildi. Şirket kayıtları incelendiğinde sanığın Aziz Yıldırım ve Gülşah Yıldırım Gordi adına bankalardan para çekme talimatı verip 765 bin lira çektiği, bu miktarı da şirket için harcamayıp Yıldırım ailesine de vermediği aktarıldı.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

"GÜVEN VARDI EVRAK TUTMADIK"

Murat E.'nin, Yıldırım ailesinin isteği doğrultusunda para çekip onlara ve onların istediği yerlere verdiğini ancak güven esas olduğu için evrak tutmadıklarını söylediği anlatılan mütalaada, imza taklit etmediği ve işten habersiz ayrıldığı için kendisine suç atıldığını öne sürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

BİLİRKİŞİ ZİMMETİ ORTAYA KOYDU

Şirket kayıtlarına yapılan bilirkişi incelemesi sonucu sanığın 765 bin lirayı zimmetine geçirdiğinin belirlendiği aktarılan mütalaada, imza taklit ederek farklı tarihlerde bankalardan para çektiği ve şirkete teslim etmediği, kendi üzerinde tuttuğu belirtildi. Cezalandırılması istendi.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve kızını dolandırmıştı: O muhasebeciye milyonluk ceza

MAHKEMEDEN HEM HAPİS, HEM MİLYONLUK CEZA

Mahkeme, Murat E.'nin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 8 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 295 bin lira adli para cezasına hükmetti.

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