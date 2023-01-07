Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

Giriş Tarihi: 07.01.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 23:31

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. İki ezeli rakibin karşılaşması futbolseverleri haftalardır heyecanlandırıyor. Öte yandan "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere iki ezeli rakip arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle sona ermişti. Süper Lig'in 18. Haftasında gerçekleşecek dev mücadelenin saati, FB GS maçı ilk 11'ler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi saati ve canlı yayın kanalı gibi tüm detaylar…