Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!
Giriş Tarihi: 07.01.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 23:31

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. İki ezeli rakibin karşılaşması futbolseverleri haftalardır heyecanlandırıyor. Öte yandan "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere iki ezeli rakip arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle sona ermişti. Süper Lig'in 18. Haftasında gerçekleşecek dev mücadelenin saati, FB GS maçı ilk 11'ler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi saati ve canlı yayın kanalı gibi tüm detaylar…

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

Fenerbahçe Galatasaray maçı bugün gerçekleşecek. Süper Lig'in iki başarılı takımı Kadıköy'de kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Nefeslerin tutulduğu dev karşılaşma öncesinde futbolseverler "Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dev derbide düdüğü Halil Umut Meler çalacak. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez FB-GS derbisinde görev almış olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler…

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Derbi mücadelesi 8 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin sonucunu heyecanla bekledikleri müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma yayıncı kuruluş Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

FENERBAHÇE-GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Galatasaray- Fenerbahçe derbisi BeIN Sports ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçına GERİ SAYIM!

İki takım arasında günümüze kadar oynanan 396 maçın normal süreleri baz alındığında Fenerbahçe 147, Galatasaray 123 galibiyet alırken 126 beraberlik elde edildi.

SON DAKİKA