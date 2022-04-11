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Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri
Giriş Tarihi: 11.04.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 08:59

Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

Süper Lig 32. Haftada derbi heyecanı doruktaydı. Sarı lacivertli takımın ev sahibi olduğu Fenerbahçe Galatasaray maçı taraftarların akınına uğradı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ın geçişine izin vermedi. Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-0'lık skorla Kanaryanın galibiyeti ile sonuçlandı. Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan gelen goller ev sahibi takımın kazanmasını sağladı. Kıran kırana geçen mücadele Fenerbahçe Galatasaray maçı özeti ile hâlâ gündemde. Derbi özeti ilgiyle izleniyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! İşte, FB - GS geniş özeti ve golleri…

Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

Süper Lig 32. Haftada Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük heyecan yarattı. Son yedi maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe evinde Galatasaray'a da geçit vermedi. 6 yıllık zinciri de kıran sarı lacivertliler Kadıköy'de Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe 26. Dakikada Miha Zajc golü ile 1-0 öne geçerken 68. Dakikada Serdar Dursun ile durumu 2-0'a getirerek maçın sonuna kadar galibiyeti aynı skorla korudu. Derbi ardından Fenerbahçe Süper Lig puan tablosunda 2. Sıraya yükseldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! İşte, FB - GS geniş özeti ve golleri…

Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

FB – GS GENİŞ ÖZET İZLE!

Devlerin karşılaştığı Fenerbahçe Galatasaray derbisi geniş özetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/mac-ozetleri-goller/super-lig/ozet/2021-2022/32/fenerbahce-2-0-galatasaray-mac-ozeti

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Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

MAÇTAN DAKİKALAR VE GOLLER

1' Maça Fenerbahçe başladı.

5' Fenerbahçe'den atak. Sağ kanattan geriye doğru kullanılan kornerde Ferdi Kadıoğlu, ceza sahasına doğru ortasını gönderdi. Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

12' Galatasaray'dan atak. Sol kanatta Berkan, ceza sahasına yerden ortasını gönderdi. Boş pozisyondaki Gomis'e top gelecekken savunmada Kim Min-Jae son anda topa dokunarak büyük bir tehlikeyi önledi.

Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

20' Marcao, sol kanatta bindirme yapan Berkan'a pasını gönderdi. Marcao, Serdar Aziz'i geçtikten sonra yerden ortasını gönderdi. Top Gomis'e gelecekken Ferdi Kadıoğlu ters kademeye gelerek gol tehlikesini önledi.

26' GOL. Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Mert Hakan Yandaş, çizgiye koşu yapan Osayi'ye pasını gönderdi. İngiliz futbolcu ceza sahası dışına yerden pasını attı. Miha Zacj gelişine düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

30' Galatasaray'dan kontratak.

Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

35' Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı.

42' Galatasaray golü kaçırdı. Ryan Babel kendi yarı alanından rakiplerini çalımlayarak Fenerbahçe yarı alanına geçti. Yerden orta alanda müsait pozisyondaki Berkan'a pasını gönderdi. Kerem şutu attı Bayındır, gole izin vermedi.

48' Taylan Antalyalı ve Mert Hakan Yandaş arasında tartışma.

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