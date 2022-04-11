Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

Süper Lig 32. Haftada Fenerbahçe Galatasaray derbisi büyük heyecan yarattı. Son yedi maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe evinde Galatasaray'a da geçit vermedi. 6 yıllık zinciri de kıran sarı lacivertliler Kadıköy'de Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe 26. Dakikada Miha Zajc golü ile 1-0 öne geçerken 68. Dakikada Serdar Dursun ile durumu 2-0'a getirerek maçın sonuna kadar galibiyeti aynı skorla korudu. Derbi ardından Fenerbahçe Süper Lig puan tablosunda 2. Sıraya yükseldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! İşte, FB - GS geniş özeti ve golleri…