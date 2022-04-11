Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! FB - GS geniş özeti ve golleri

Süper Lig 32. Haftada derbi heyecanı doruktaydı. Sarı lacivertli takımın ev sahibi olduğu Fenerbahçe Galatasaray maçı taraftarların akınına uğradı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ın geçişine izin vermedi. Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-0'lık skorla Kanaryanın galibiyeti ile sonuçlandı. Miha Zajc ve Serdar Dursun'dan gelen goller ev sahibi takımın kazanmasını sağladı. Kıran kırana geçen mücadele Fenerbahçe Galatasaray maçı özeti ile hâlâ gündemde. Derbi özeti ilgiyle izleniyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı özet izle! İşte, FB - GS geniş özeti ve golleri…