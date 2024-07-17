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Haberler Yaşam Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 21:32

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Jose Mourinho yönetimindeki sarı laciverliler İngiltere ekibi Hull City ile Ülker Stadı'nda mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle ekranı ve diğer detaylar...

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Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, İngiliz takımı Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayan sarı lacivertliler burada galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yurda döndü. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Hull City maçı 18 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka TV8,5 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI CANLI İZLE

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

Sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası'nda, ikinci etap hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştiren sarı-lacivertliler, bu süreçte 4 hazırlık maçına çıktı. İlk etap kampında Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya ekibi Petrolul Ploiesti'yi 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avusturya kampında ise Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile karşılaştı. Hajduk Split'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken, Strasbourg'u 4-0 yendi..

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