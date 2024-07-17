Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, İngiliz takımı Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayan sarı lacivertliler burada galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle yurda döndü. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri...