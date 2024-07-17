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Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 17.07.2024 21:32
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
21:32
Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı canlı yayın bilgileri
Süper Lig yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geliyor. Bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Jose Mourinho yönetimindeki sarı laciverliler İngiltere ekibi Hull City ile Ülker Stadı'nda mücadele edecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Hull City maçı canlı izle ekranı ve diğer detaylar...
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