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Haberler Yaşam Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 11:29

Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

Şampiyonluklarıyla ün salmış Fenerbahçe'nin kaç kere şampiyon olduğu gündeme geliyor. Sarı lacivertli takım bazı kaynaklara göre UEFA 1959 yılı önceki ligleri de resmi olarak kabul ettiğinden toplamda 28 kupası bulunuyor. Henüz resmi kaynaklardan net bir bilgi yok. Bilindiği gibi Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı. Peki Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

Futbol tutkunlarının aklında Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu sorusunun yanıtı yer alıyor. Hangi takımın kaç kez şampiyon olduğunu öğrenmek isteyenler sarı lacivertli takımın 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı merak ediyor. Son olarak Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için UEFA'dan flaş bir hamle geldi. Peki Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

FENERBAHÇE KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe'nin toplamda 19 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor ve 3 yıldızı var.

Fakat bu 1959 yılı Süper Lig'in kuruluşundan sonraki şampiyonluklardır. Bazı kaynaklara göre UEFA 1959 yılı önceki ligleri de resmi olarak kabul ettiğinden Fenerbahçe'nin toplamda 28 kupası bulunuyor.

1959 sonrası Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 19

1959 öncesi Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 9

Toplam Fenerbahçe şampiyonluk sayısı : 28

Şu anda ligimizde resmi olarak 1959 yılı ve sonrası şampiyonluklar kabul edildiği için Fenerbahçe'nin toplamda 19 kupası vardır.

FENERBAHÇE HANGİ YILLARDA ŞAMPİYON OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi kayıtlarınca Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar şu şekilde; 1959 sezonu, 1960-61 sezonu, 1963-64 sezonu, 1964-65 sezonu, 1967-68 sezonu, 1969-70 sezonu, 1973-74 sezonu, 1974-75 sezonu, 1977-78 sezonu, 1982-83 sezonu, 1984-85 sezonu, 1988-89 sezonu, 1995-96 sezonu, 2000-01 sezonu, 2003-04 sezonu, 2004-05 sezonu, 2006-07 sezonu, 2010-11 sezonu ve 2013-14 sezonu...

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Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?

FENERBAHÇE'NİN KAÇ KUPASI VAR?

Fenerbahçe'nin toplamda 28 Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Süper Lig'de 19 kez, Millî Küme'de 6, Türkiye Futbol Şampiyonası'nda ise 3 kez birinci olarak Türk futbol tarihinde en çok millî şampiyonluk yaşamış takımdır.

Ayrıca, 6 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu da bulunmaktadır. 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkarak tarihinde bir Avrupa kupasındaki en iyi derecesini elde etti. 1968 yılında şampiyonluk yaşadığı Balkan Kupası Türkiye'nin ve kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası oldu.

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