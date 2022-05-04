Şampiyonluklarıyla ün salmış Fenerbahçe'nin kaç kere şampiyon olduğu gündeme geliyor. Sarı lacivertli takım bazı kaynaklara göre UEFA 1959 yılı önceki ligleri de resmi olarak kabul ettiğinden toplamda 28 kupası bulunuyor. Henüz resmi kaynaklardan net bir bilgi yok. Bilindiği gibi Fenerbahçe Kulübü, 1959 yıl öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması için TFF'ye başvurmuş ancak 1 yılı aşkın süredir bir yanıt alamamıştı. Peki Fenerbahçe kaç kere şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları sayılacak mı?