Fenerbahçe Rizespor karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alan Fenerbahçe 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe'de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar;