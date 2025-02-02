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Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
14:22
Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken sarı lacivertliler Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimleri renklerine kattı. Taraftarlar, 'Fenerbahçe Rizespor maçı saat kaçta, ne zaman, bugün mü ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bir diğer merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı. Peki, Fenerbahçe'de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar;