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Haberler Yaşam Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:22

Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk edecek. Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkatleri çeken sarı lacivertliler Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Mimovic gibi isimleri renklerine kattı. Taraftarlar, 'Fenerbahçe Rizespor maçı saat kaçta, ne zaman, bugün mü ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan bir diğer merak edilen konu ise Anderson Talisca'nın bu maçta oynayıp oynamayacağı. Peki, Fenerbahçe'de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar;

Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

Fenerbahçe Rizespor karşılaşması için heyecanlı bekleyiş başladı. Ligde oynadığı 20 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik alan Fenerbahçe 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Peki, Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe'de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi? İşte detaylar;

Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

İrfan Can, İsmail, Djiku, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, El Nesyri, Dzeko

Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

RİZESPOR MUHTEMEL 11

Tarık Çetin, Mocsi, Taha Şahin, Hojer, Alikulov, Akintola, Ghezzal, Papanikolaou, Varesanovic, Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin

Fenerbahçe Rizespor saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe’de Talisca Rizespor maçında forma giyecek mi?

TALİSCA BUGÜN OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın Rizespor karşısında yedekte olması bekleniyor. Mourinho'nun Brezilya'lı yıldıza forma şansı vermesi durumunda oyuna sonradan dahil olacak.

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