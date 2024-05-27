Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar, tek ön elemeyi geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmeye kararlı. Ancak Kanarya'nın yolu biraz daha uzun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına kalabilmek için tam üç tur geçmesi gerekecek.