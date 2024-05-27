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Haberler Yaşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 01:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 01:35

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet son buldu. 2023 2024 yılı şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray doğrudan şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.Fenerbahçe Süper Ligi ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin kılpayı kaçırdığı Şampiyonluk sonucunda şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmeyeceğim merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe kaç ön eleme oynayacak? İşte detaylar

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

Şampiyonluk mücadelesinde kazanan Galatasaray oldu . Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bunun üzerine şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitmeye hak kazandı. Fenerbahçe'nin ligi ikinci tamamlamasının üzerine Fenerbahçe şampiyonlar Lig'ini gidecek mi sorusu araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe ve şampiyonlar Ligi detayları

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda boy gösterecek. Sarı-kırmızılılar, tek ön elemeyi geçmesi durumunda gruplarda yer alacak.

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmeye kararlı. Ancak Kanarya'nın yolu biraz daha uzun.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına kalabilmek için tam üç tur geçmesi gerekecek.

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR AVRUPA'DA HANGİ KUPAYA GİDECEK?

Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in Avrupa'da hangi turdan başlayacakları belli oldu. Buna göre;

Beşiktaş Avrupa Ligi Play-Off:22 Ağustos
Trabzonspor Avrupa Ligi 2. Ön Eleme:25 Temmuz
Başakşehir Konferans Ligi 2.Ön Eleme:25 Temmuz

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?

SÜPER LİG ŞAMPİYON KİM OLDU?

2023-2024 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe'nin üç puan önünde şampiyon oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe ise İstanbulspor karşısında kazanmasına rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı. Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak. Fenerbahçe ise Devler Ligi'nde iki ön eleme oynayacak

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne gidicek mi 2024? Fenerbahçe şampiyonlar Ligi’nde kaç ön elemeye girecek?
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