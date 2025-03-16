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Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
16:01
Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler
Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki en önemli maçlardan biri olan bu mücadeleyi futbolseverler oldukça yakından takip edecek. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmayı düşünüyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler