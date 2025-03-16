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Haberler Yaşam Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 16:01

Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki en önemli maçlardan biri olan bu mücadeleyi futbolseverler oldukça yakından takip edecek. Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler karşılaşmadan mutlak galibiyet ile ayrılmayı düşünüyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında bir hayli önem taşıyan mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı bu akşam saat kaçta? İşte detaylar;

Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçı, Cihan Aydın yönetecek. Kritik mücadele 16 Mart Pazar günü 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Samsunspor Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Bennasser, Soner, Ntcham, Schindler, Emre, Mouandilmadji.

Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.