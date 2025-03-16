Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper 28. Hafta Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında bir hayli önem taşıyan mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı bu akşam saat kaçta? İşte detaylar;