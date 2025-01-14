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Fenerbahçe'de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
11:34
Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden biri Lucas Silva Melo oldu. Taraftarlar, genç yetenek hakkında daha fazla bilgi edinmek isterken, "Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Lucas Silva Melo'ya dair merak edilen tüm detaylar...