Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sarı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında Lucas Silva Melo'yu gündemine aldı. Genç futbolcunun yetenekleri ve kariyeri, futbolseverlerin ilgisini çekerken, "Lucas Silva Melo kimdir?" sorusu da merak konusu oldu. İşte, Brezilyalı oyuncunun futbol kariyerine dair bilinmeyenler ve detaylar...