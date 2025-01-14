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Haberler Yaşam Fenerbahçe'de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:34

Fenerbahçe'de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden biri Lucas Silva Melo oldu. Taraftarlar, genç yetenek hakkında daha fazla bilgi edinmek isterken, "Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında ve kariyerinde hangi takımlarda oynadı?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Lucas Silva Melo'ya dair merak edilen tüm detaylar...

Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Sarı-lacivertliler, transfer çalışmaları kapsamında Lucas Silva Melo'yu gündemine aldı. Genç futbolcunun yetenekleri ve kariyeri, futbolseverlerin ilgisini çekerken, "Lucas Silva Melo kimdir?" sorusu da merak konusu oldu. İşte, Brezilyalı oyuncunun futbol kariyerine dair bilinmeyenler ve detaylar...

Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

LUCAS SILVA MELO KİMDİR?

Lucas Silva Melo (Tuta), Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı futbolcudur. 4 Temmuz 1999'da Brezilya'nın São Paulo kentinde doğan Tuta, defans oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine São Paulo FC altyapısında başlamış ve ardından Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştur..

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Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Lucas Silva Melo (Tuta), 2020 yılından beri Bundesliga ekibi Frankfurt'ta forma giymektedir. Kulüpteki istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle savunma hattındaki sağlam duruşu ve hava toplarındaki başarısıyla tanınır. Ayrıca 2021-22 sezonunda Eintracht Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasında önemli katkıda bulunmuştur.

Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Lucas Silva Melo'nun piyasa değeri yaklaşık 15 milyon eurodur.

Fenerbahçe’de Lucas Silva Melo gelişmesi! Lucas Silva Melo kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
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