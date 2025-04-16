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Haberler Yaşam Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:24

Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi yolculuğuna play-off ile devam ediyor. Play-In eşleşmesinden çıkan sonuçla belli olan Fenerbahçe'nin EuroLeague rakibi ortaya çıktı. Real Madrid'i 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu. 5 maçlık seride ilk karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off rakibi Paris Basketbol oldu. 2024-2025 normal sezonunu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan sarı lacivertliler iddiasını sürdürüyor. Üç maç kazanan takım Final Four biletini alacak. Peki; Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe’nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 2024-2025 normal sezonunu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Basketbol Takımının, play-off turundaki rakibi Real Madrid'i eleyen Paris Basketbol oldu.

Serinin ilk maçı 22 Nisan Salı günü oynanacak.

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Fenerbahçe’nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

FENERBAHÇE BEKO MAÇ TAKVİMİ

Serinin ilk maçı 22 Nisan Salı, ikinci maçı da 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?

Üçüncü maça ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya Paris Basketbol ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Fenerbahçe Beko'da olacak.

Fenerbahçe’nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?