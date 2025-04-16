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Fenerbahçe'nin EuroLeague play-off rakibi belli oldu! Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:24
Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi yolculuğuna play-off ile devam ediyor. Play-In eşleşmesinden çıkan sonuçla belli olan Fenerbahçe'nin EuroLeague rakibi ortaya çıktı. Real Madrid'i 81-73 mağlup eden Paris Basketbol oldu. 5 maçlık seride ilk karşılaşmaya geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman?