Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından videolar yayınlayarak 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının kendisine olan yaklaşık 300 bin lira borcunu ödemediğini ileri sürerek 21 Mart günü Karadeniz'in kaldığı otele giden Eroğlu, odada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.