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Haberler Yaşam Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 12:18

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Futbolcu Batuhan Karadeniz'in, iki yıllık sevgilisi fenomen Aleyna Eroğlu'nu otelde darp ettiği iddia edildi. Fenomenin şikayeti sonrası açılan davada futbolcu Karadeniz için hesap vakti geldi. Duruşmada, otel görevlisi de tanık olarak dinlendi. İşte detaylar…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu, sosyal medya hesabından videolar yayınlayarak 2 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etmişti. Ayrıldıktan sonra eski erkek arkadaşının kendisine olan yaklaşık 300 bin lira borcunu ödemediğini ileri sürerek 21 Mart günü Karadeniz'in kaldığı otele giden Eroğlu, odada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

GENÇ FUTBOLCUYA DARP SORUŞTURMASI

Ünlü fenomenin şikayeti sonucu yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede eski sevgili olan tarafların alacak verecek meselesi yüzünden önce telefon sonra yüz yüze tartıştıkları ve darp olayının yaşandığı, Batuhan Karadeniz'in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği anlatılmıştı.

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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İddianamede Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporunda ise Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilirken dosyadaki kamera kayıtları da delil olarak yer aldı.

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Tarafların uzlaştırmaya yönlendirildiği fakat uzlaşmadıkları belirtilen iddianamede şüpheli Karadeniz'e 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

FENOMEN ALEYNA EROĞLU MAHKEMEDE ANLATTI

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmada ünlü fenomen Aleyna Eroğlu ve taraf avukatlarının mahkeme salonunda hazır oldukları görülürken sanık Batuhan Karadeniz, duruşmaya katılmadı.

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