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Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
12:18
Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
Futbolcu Batuhan Karadeniz'in, iki yıllık sevgilisi fenomen Aleyna Eroğlu'nu otelde darp ettiği iddia edildi. Fenomenin şikayeti sonrası açılan davada futbolcu Karadeniz için hesap vakti geldi. Duruşmada, otel görevlisi de tanık olarak dinlendi. İşte detaylar…