Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

"GÜVEN KAZANDI"

Dilekçede Rukiye A, ve Sema N, Arya Arda Bektaş'ın kendilerine İnstagram'da 550 binden fazla takipçisi olduğunu, sosyal medyada milyonlarca izlenip, insanların kendisine makyaj yapmak için sıraya girdiğini belirterek birlikte franchise zinciri kurarak iş teklifinde bulundu. Sözleşme imzalayıp ilk franchise alan kişiler olunduğu takdirde 5 yıl boyunca kendisinden makyaj talep eden takipçilerine ve müşterilerine makyaj işlemini yapacağını, başka bir yerde makyaj işlemi yapmayacağı belirtildi.