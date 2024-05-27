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Haberler Yaşam Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:50

Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkındaki suçlamalar artıyor. Rukiye A. ve Sema N, sosyal medya fenomeni Arya Arda Bektaş'ın kendilerine franchise güzellik merkezi kurarak iş teklifinde bulunup 787 bin lira dolandırdığını söyledi. İş yerleri açılmamışken dolandırıldıklarını anlayan kişiler fenomenden şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Armağan YILMAZ
Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkındaki suçlamalar artıyor. Dolandırıcılık kervanına katılan fenomenlerden biri de ünlü fenomen Arya Arda Bektaş oldu. Rukiye A. İsimli kişi, Arya Arda Bektaş'ın kendisini dolandırdığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

"GÜVEN KAZANDI"
Dilekçede Rukiye A, ve Sema N, Arya Arda Bektaş'ın kendilerine İnstagram'da 550 binden fazla takipçisi olduğunu, sosyal medyada milyonlarca izlenip, insanların kendisine makyaj yapmak için sıraya girdiğini belirterek birlikte franchise zinciri kurarak iş teklifinde bulundu. Sözleşme imzalayıp ilk franchise alan kişiler olunduğu takdirde 5 yıl boyunca kendisinden makyaj talep eden takipçilerine ve müşterilerine makyaj işlemini yapacağını, başka bir yerde makyaj işlemi yapmayacağı belirtildi.

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Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

Teklifi kabul eden Rukiye A. ve Sema N. franchise sözleşmesini imzalayarak kabul etti. Dilekçede mağdur kişilerin iş yeri açılmamışken avans niteliğinde paralar istendiği, 32 defada Arya Arda Bektaş'ın hesabına 787 bin TL para gönderildiği, banka dekontlarının mevcut olduğu ifade edildi.

Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

Rukiye A. ve Sema N. dolandırıldıklarını 5 yıllık sözleşmenin 6. ayında telefonlarına gelen franchise hakkının ve sözleşmenin tek taraflı feshedildiği mesajıyla öğrendi. Arya Arda Bektaş'la iletişim kurmak isteyen mağdurlar, fenomene ulaşamadı.

Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dilekçede fenomenin işlediği suçun nitelikli dolandırıcılığa girdiğini, Arya Arda Bektaş'ın açmış olduğu "Arda Bektaş Professional Makeup Studio Kozmetik Ürünler San. Tic. A.Ş" ticaret ünvanlı, vergi numaralı, Kağıthane'de bulunan anonim şirketin hissedarı ve yöneticisi olarak bu şirketin ticari faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılığı yaptığı kaydedildi.

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