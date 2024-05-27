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Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
14:50
Fenomen Arya Arda Bektaş dolandırıcı çıktı: Bu yalanla 787 bin lirayı hortumladı!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkındaki suçlamalar artıyor. Rukiye A. ve Sema N, sosyal medya fenomeni Arya Arda Bektaş'ın kendilerine franchise güzellik merkezi kurarak iş teklifinde bulunup 787 bin lira dolandırdığını söyledi. İş yerleri açılmamışken dolandırıldıklarını anlayan kişiler fenomenden şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.