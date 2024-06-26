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Haberler Yaşam Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!  
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:01

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

Fenomenler soruşturmasında isimleri geçen Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medya hesaplarına gelen yorumla çıldırdı. Haklarında 5 ayrı suçtan yürütülen soruşturmada mal varlıklarına el konulan fenomen çift, takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumu sonrası soluğu savcılıkta aldı. Savcılık dikkat çeken bir karara imza attı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasından sonra tüm hızıyla devam eden soruşturmaya lüks hayatlarıyla dikkat çeken birçok sosyal medya fenomeni eklenmişti.

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

"Suç örgütü kurma", "Kara para aklama" gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz-Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

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Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

"DOMUZA BENZİYORSUNUZ" YORUMU ÇILGINA ÇEVİRDİ

Haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, sosyal medyadaki yorumları hazmedemedi. Hayatlarının her anını takipçileriyle paylaşan çift, bir takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumuyla adeta deliye döndü.

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

SAVCILIKTAN HAKARET TANIMINA VURGU

Tayyar ve Özlem Öz çifti, kendilerine ve çocuklarına hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Fenomen çiftin şikayeti sonucu başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, "hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa o sözün hakaret sayılabileceğini vurguladı.

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

FENOMEN ÇİFT HAKSIZ ÇIKTI

Ancak söz konusu durumda şüpheliden başkaca şahısların da yorum yaptığı göz önüne alınarak sarf edilen yorum/sözün müştekiye yöneldiği hususunda duraksanmayacak bir durumun mevcut olmadığının altını çizen savcılık, paylaşımın altında başka yorumlar da olduğu dikkate alındığında kullanıcı tarafından yazılan sözlerin paylaşımın altına yorum yazan başkaca kişilere de yapılmış olabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

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