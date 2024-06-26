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Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
15:01
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!
Fenomenler soruşturmasında isimleri geçen Özlem Öz ve Tayyar Öz, sosyal medya hesaplarına gelen yorumla çıldırdı. Haklarında 5 ayrı suçtan yürütülen soruşturmada mal varlıklarına el konulan fenomen çift, takipçilerinden gelen "Siz de çocuklarınız da domuza benziyor" yorumu sonrası soluğu savcılıkta aldı. Savcılık dikkat çeken bir karara imza attı.