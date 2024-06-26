Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftini çıldırtan yorum: Soluğu savcılıkta aldılar!

SAVCILIKTAN HAKARET TANIMINA VURGU

Tayyar ve Özlem Öz çifti, kendilerine ve çocuklarına hakaret edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Fenomen çiftin şikayeti sonucu başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, "hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa o sözün hakaret sayılabileceğini vurguladı.