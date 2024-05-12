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Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:13
Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak ün kazanan fenomen Taha Duymaz da enkaz altında kaldı. Günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Depremde 3 evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan anne Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini anlattı. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.