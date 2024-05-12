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Haberler Yaşam Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:13

Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak ün kazanan fenomen Taha Duymaz da enkaz altında kaldı. Günler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Depremde 3 evladını birden kaybetmenin acısını yaşayan anne Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk geçirdiğini anlattı. Sözleri Türkiye'yi ağlattı.

İHA
Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili salladı. En büyük yıkım ise Hatay'da yaşandı.

Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı yemeklerin tariflerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanan Taha Duymaz, depremde enkaz altında kaldı.

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Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

DEPREME HALASININ EVİNDE YAKALANDI

Depreme Antakya ilçesinde yaşayan halasının evinde yakalanarak hayatlarını kaybeden Taha Duymaz ve 2 kardeşi, Güveççi Mahallesi'nde defnedilmişti. Asrın felaketinde 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz, Anneler Günü'nü buruk yaşıyor.

Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

"TAHA BANA ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Bütün gün ağlayarak evlatlarının hasretiyle yaşayan anne Duymaz, "Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü. Bana anneler gününde hediye getirirdi" diyerek geçtiğimiz yıllarda yaşadığı güzel günleri yad etti.

Depremde 3 evladını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın annesinin buruk Anneler Günü | Video

Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

"EĞER TAHA OLSAYDI…"

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz'ın Anneler Günü'nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü.

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