Fenomen Taha Duymaz depremde hayatını kaybetmişti: Annesi Meryem Duymaz’ın sözleri Türkiye’yi ağlattı!

"EĞER TAHA OLSAYDI…"

Yaptığı yemeklerle fenomen olan evladı Taha Duymaz'ın Anneler Günü'nde kendisine hediye getirmeyi ihmal etmediğini söyleyerek Meryem Duymaz, "Umut, Melek ve Taha 3 evladım da depremde vefat etti. Halası ve kocası da aynı odada 5 kişi vefat ettiler. Taha çok iyi bir çocuktu ve bana çok düşkündü.