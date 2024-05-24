FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

MAĞDURLARLA YÜZLEŞTİ!

Hürriyet'in haberine göre Bakırköy 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Salih Zoroğlu mağdur ettiği aileler ve çocukları ile yüzleşti. 10 saat süren duruşmada, mağdurların anlattıkları tüyler ürpertti.

18 yaşındaki mağdur M.Ö. ifadesinde "2021'de yaklaşık 2 ay terapiye gittim. Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) teşhisi koydu. 19 kişiliğe sahip olduğuma inandırdı. Bana, fısfıs ve iğne yoluyla ketamin verilmedi. Her seansta kurabiye verip içecek içiriyordu. İçlerine ilaç kattığını düşünüyorum. Çünkü içecekleri içince ağzım köpürüyordu, kendimden geçiyordum. ÇKB'nin sadece cinsel istismardan kaynaklandığını, annemi şikâyet etmem gerektiğini yoksa eşcinsel olup intihar edeceğimi söyledi. Doktor, çok uzun süre bunları kafama sokmaya çalıştı" dedi.