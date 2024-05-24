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Haberler Yaşam FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 09:43

FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda çalışırken FETÖ üyesi olduğu için görevinden alınan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, açtığı klinikte ailelere ve çocuklara kabusu yaşattı. Çocuk hastalara ketamin isimli uyuşturucu maddeyi vererek ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna inandırdı! Tutuklanan ve 972 yıla kadar hapsi istenen Zoroğlu, hakim karşısına çıktı. 10 saatlik duruşmada FETÖ'cü psikiyatrist mağdurlarıyla yüzleşirken çocukların ve ailelerin anlattıkları şaşkınlık yarattı!

FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

FETÖ'cü psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi eski Anabilim Dalı Başkanı'ydı. Çok sayıda çocuğun raporunda 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu 6'ncı İhtisas Kurulu üyesi olarak onun imzası vardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesinin cinsel istismarına uğradığını ihbar eden 5 çocuğun da raporunu Bakırköy'deki bir psikiyatri kliniğinden verilmesi üzerine soruşturma başlattı.

FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

21 ÇOCUĞA UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN İLAÇ VERMİŞ!

Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, 14 Ekim 2023'te psikolog çalışanı Ahmet Aktaş'la birlikte tutuklandı. Zoroğlu'nun, 21 mağdur çocuğa ketamin isimli uyuşturucu maddeyi vererek ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna inandırdığı ve bu yönde raporlar hazırladığı anlaşıldı. Zoroğlu'nun 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

MAĞDURLARLA YÜZLEŞTİ!

Hürriyet'in haberine göre Bakırköy 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Salih Zoroğlu mağdur ettiği aileler ve çocukları ile yüzleşti. 10 saat süren duruşmada, mağdurların anlattıkları tüyler ürpertti.

18 yaşındaki mağdur M.Ö. ifadesinde "2021'de yaklaşık 2 ay terapiye gittim. Çoklu Kişilik Bozukluğu (ÇKB) teşhisi koydu. 19 kişiliğe sahip olduğuma inandırdı. Bana, fısfıs ve iğne yoluyla ketamin verilmedi. Her seansta kurabiye verip içecek içiriyordu. İçlerine ilaç kattığını düşünüyorum. Çünkü içecekleri içince ağzım köpürüyordu, kendimden geçiyordum. ÇKB'nin sadece cinsel istismardan kaynaklandığını, annemi şikâyet etmem gerektiğini yoksa eşcinsel olup intihar edeceğimi söyledi. Doktor, çok uzun süre bunları kafama sokmaya çalıştı" dedi.

FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

18 yaşındaki bir başka mağdur T.Ü. ise "ÇKB teşhisi koydu. Yaşadığım bir taciz nedeniyle olduğunu söyledi. İğneyi yaptığında dönme dolaba binmiş gibi oluyordum. Halüsinasyon görüyordum. Beni ilacın etkisi geçmeden eve gönderiyordu. Ketamini veterinerden temin edersem seansları ücretsiz yapabileceğini söylüyordu. Bana ısrarla taciz edildiğimi söyleyerek kabul etmemi istiyordu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!

"3 GÜN İÇİNDE HAZIRLAN"

17 yaşındaki mağdur H.Ö. yaşadıklarını şöyle anlattı: Konuşurken konuyu hep babama getiriyordu. Bir gün, babamın bana tecavüz ettiğini söyledi. İlaç etkisinde 'Üstüme gelme' dedim. Bu tavrı bana değil ailene göster diye sesini yükseltti. 'Seni Belçika'ya götüreceğim. 3 gün içinde hazırlan' diye mesaj attı. 'İstemiyorum' deyince 'Diğerleri gibi şerefsizlik yapma' dedi.

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