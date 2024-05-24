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FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:43
FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu mağdurlarla yüzleşti: Anlatılanlar tüyler ürpertti!
İstanbul'da Adli Tıp Kurumu'nda çalışırken FETÖ üyesi olduğu için görevinden alınan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu, açtığı klinikte ailelere ve çocuklara kabusu yaşattı. Çocuk hastalara ketamin isimli uyuşturucu maddeyi vererek ailelerinin onlara cinsel istismarda bulunduğuna inandırdı! Tutuklanan ve 972 yıla kadar hapsi istenen Zoroğlu, hakim karşısına çıktı. 10 saatlik duruşmada FETÖ'cü psikiyatrist mağdurlarıyla yüzleşirken çocukların ve ailelerin anlattıkları şaşkınlık yarattı!