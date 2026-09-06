Filenin Sultanı şimdi ailesinin kahramanı! Eski voleybolcu Aysun Ayhan aldığı karardan sonra yaşadıklarını anlattı!



İSTİFA EDİYORUM ANNELİKTEN!

- Üç tane evlat getirdiniz dünyaya. Bu devirde anne olmak kolay mı?

- İnanın zor. Onlar da biliyorlar. Bazen "İstifa ediyorum annelikten" diyorum.

(Çocukların nasıl güldüklerini görmelisiniz.) - Böyle bir hakkınız var mı?

- Yokmuş işte! Yani bence dünyanın en zor işi ne olursa olsun annelik. Voleybol oynarken şikâyet ediyorduk, "Dinlenemiyoruz, çok yoruluyoruz" diyorduk. Şimdi diyorum ki, ben oynarken dinleniyormuşum, kendime vakit ayırabiliyormuşum. Şaka bir yana tabii ki onlardan da, eşim İhsan Ayhan'dan da Allah razı olsun. Gurur duyuyorum hepsiyle.

ÜLKEMİZE BİR MADALYA DAHA GELİYOR

- Yıllar sonra tekrar salonda olmak ama sahada olamamak neler hissettirdi?

- Sahada olmamak tabii ki... (Sesi hüzünleniyor) İlk Filenin Sultanları'ydık biz. 2003... Hatta biz soyunma odasında "Ya biz mi oynasak, biz mi çıksak?" dedik. Öyle bir heyecan yaptık kızlarla. Orada bizim zamanımızdan küçük enstantaneler de oldu. Kızlarla bayağı eğlendik. Soyunma odamız çok güzeldi. "Bunca zaman sonra gelsem mi, gelmesem mi?" diye tereddüt ettiğimi söyledim. İnanın çok içten söyledim aslında. Çünkü benimle yaşayanlar biliyorlar. Çocuklar da "Anne, biz seni hiç öyle görmedik. Hadi bir görelim" dediler. İyi ki gitmişim. Ertesi gün 2003 oyuncular grubumuza mesaj attım. "Çok güzeldi orada olmak, sizlerle olmak çok güzeldi. Gençliğim, küçüklüğüm, bütün hayatım sizlerle geçmiş. Çok güzeldi" dedim. Onlar da "İyi ki geldin. Bize çok iyi geldin" dediler. Sağ olsunlar. Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ'a da organizasyon için çok teşekkür ederim.



EDA ERDEM TAKIMI GÜZEL TOPARLIYOR

- Milli Takımımızı televizyonda izlerken neler hissediyorsunuz? Final oynayacak mıyız?

- Bu röportajı perşembe günü yapıyoruz. Akşam Almanya'yı geçeriz. (Almanya'yı geçtik) Bence finale çıkacaklar. Eda Erdem de katıldı zaten.

- Bu takımdan en çok kimi beğeniyorsunuz?

- Vallahi takımda bizden kalan bir Eda'dır zaten. Hani baktığında hep bana diyorlar ya, "Eda'ya bayrağı verdi, tek ayak" falan diye. Eda güzel toparlıyor takımı. Vargas da tabii ki doğal olarak iyi bir oyuncu. Onu da beğeniyoruz. Takımın genel olarak havası iyi zaten. Oyuncular iyiler. Bence final oynarız. İnşallah finali de alırsak güzel olur. Ülkemize bir madalya daha gelir, güzel olur.



