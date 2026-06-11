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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi (VNL) 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 20:38
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi (VNL) 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?
Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında birbirinden güçlü rakiplere karşı sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı; Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşarak turnuvanın ilk etabını tamamladı. Dünya voleybolunun önemli ekiplerine karşı oynanan mücadeleler sonrasında gözler şimdi ikinci hafta programına çevrildi. Millilerin yeni haftada oynayacağı karşılaşmalar ve rakipleri belli oldu. İşte, 2. hafta maç takvimi...