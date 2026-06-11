FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi (VNL) 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

2026 Milletler Ligi'nde ilk hafta maçlarını geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Turnuvanın ilk etabı sonunda hanesine 5 puan yazdıran Filenin Sultanları, sıralamadaki yerini güçlendirmek için ikinci hafta müsabakalarına hazırlanıyor. Teknik ekip ve oyuncular yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, alınacak sonuçlar finaller yolunda büyük önem taşıyor. İşte, ikinci hafta maç takvimi ve karşılaşma saatleri;