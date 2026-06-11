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Giriş Tarihi: 11.06.2026 20:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 20:38

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi (VNL) 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında birbirinden güçlü rakiplere karşı sahaya çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı; Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşarak turnuvanın ilk etabını tamamladı. Dünya voleybolunun önemli ekiplerine karşı oynanan mücadeleler sonrasında gözler şimdi ikinci hafta programına çevrildi. Millilerin yeni haftada oynayacağı karşılaşmalar ve rakipleri belli oldu. İşte, 2. hafta maç takvimi...

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi VNL 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

2026 Milletler Ligi'nde ilk hafta maçlarını geride bırakan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dört karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Turnuvanın ilk etabı sonunda hanesine 5 puan yazdıran Filenin Sultanları, sıralamadaki yerini güçlendirmek için ikinci hafta müsabakalarına hazırlanıyor. Teknik ekip ve oyuncular yeni hafta öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, alınacak sonuçlar finaller yolunda büyük önem taşıyor. İşte, ikinci hafta maç takvimi ve karşılaşma saatleri;

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi VNL 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA İLK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. hafta maçları kapsamında, 17 Haziran 2026 tarihinde Ankara, Türkiye'de saat 19.30'da Türkiye ile Belçika karşı karşıya gelecek.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi VNL 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

2.Hafta (Ankara,Türkiye)

17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi VNL 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

3.Hafta (Kansai, Japonya)

8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ | Milletler Ligi VNL 2. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIVB VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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