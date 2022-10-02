Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye voleybol rakibi belli oldu ve şimdiden 2. tur grup mücadeleleri hazırlıklarına başlandı. Herkes, Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İlk grubu lider tamamlayan Filenin Sultanları maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları cevaplandı. Türkiye Almanya voleybol maçı haftaya oynanacak ve grup mücadeleleri başlayacak. Peki, Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Türkiye Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…