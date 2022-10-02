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Haberler Yaşam Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 02.10.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 11:00

Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grupta birinci oldu ve son 16'ya yükseldi. Sporseverler, Türkiye voleybol rakibi kim oldu, bir sonraki Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Almanya voleybol maçı ile ikinci tur F grubu maçları Filenin Sultanları için başlayacak. Bu sebeple Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye voleybol rakibi belli oldu ve şimdiden 2. tur grup mücadeleleri hazırlıklarına başlandı. Herkes, Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İlk grubu lider tamamlayan Filenin Sultanları maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları cevaplandı. Türkiye Almanya voleybol maçı haftaya oynanacak ve grup mücadeleleri başlayacak. Peki, Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, Türkiye Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DÜNYA ŞAMPİYONASI İLK GRUPLAR TAMAMLANDI

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunu lider tamamladı.

Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyordu.

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Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MİLLİLER GRUBU LİDER TAMAMLADI

Filenin Sultanları, Polonya'yı da yenerek turnuvayı lider tamamladı. İşte millilerin turnuvadaki serüveni:

Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu ilk maçında Tayland'a 3-2 yenildi.

Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İkinci maçtaysa Güney Kore'yi 3-0'lık gibi net bir skorla geçti. Set sayıları şu şekilde:

Türkiye 25 – 14 Güney Kore

Türkiye 25 – 13 Güney Kore

Türkiye 25 – 13 Güney Kore

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