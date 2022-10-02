Filenin Sultanları 2. tur rakibi belli oldu! Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grupta birinci oldu ve son 16'ya yükseldi. Sporseverler, Türkiye voleybol rakibi kim oldu, bir sonraki Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Almanya voleybol maçı ile ikinci tur F grubu maçları Filenin Sultanları için başlayacak. Bu sebeple Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…