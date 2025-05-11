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FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye'nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
01:25
FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye'nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?
Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maç takvimi belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk karşılaşmasını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) yapacak. Peki, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte VNL grupları...