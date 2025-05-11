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Giriş Tarihi: 11.05.2025 01:23 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 01:25

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye'nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maç takvimi belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk karşılaşmasını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) yapacak. Peki, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte VNL grupları...

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) maçları için geri sayım başladı. Üç hafta boyunda devam edecek olan maç takviminde her hafta dört karşılaşma oynanacak. Milliler mücadelenin ikinci haftasını İstanbul'da mücadele verecek. Peki, Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

FİLENİN SULTANLARI 2025 MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Millilerimiz, VNL'in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da düzenlenecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

FİLENİN SULTANLARI'NIN 2025 MİLLETLER LİGİ RAKİPLERİ

1.Hafta (Pekin, Çin)

Çin, Polonya, Belçika, Tayland, Fransa

2.Hafta (İstanbul, Türkiye)

Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore

3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)

Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

1.Hafta (Pekin/Çin)

4 Haziran 2025
TSİ 07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye