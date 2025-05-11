FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI 2025: Türkiye’nin Milletler Ligi voleybol maçları ne zaman, rakipler kimler olacak?

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) maçları için geri sayım başladı. Üç hafta boyunda devam edecek olan maç takviminde her hafta dört karşılaşma oynanacak. Milliler mücadelenin ikinci haftasını İstanbul'da mücadele verecek. Peki, Voleybol Miletler Ligi'nde (VNL) maçları ne zaman, nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi maç takvimi!