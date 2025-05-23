FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi karşılaşmaları öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, AeQuilibrium Turnuvası'nda sahne alacak. Filenin Sultanları, bu turnuva kapsamında Almanya, İtalya ve Hollanda ile hazırlık maçlarına çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte detaylar...