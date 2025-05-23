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Haberler Yaşam FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:24

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İtalya'nın Modena kentinde düzenlenecek olan AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, zorlu mücadeleler için hazır. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da yer alacak. Peki, VNL öncesi bu kritik hazırlık maçları ne zaman oynanacak?

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi karşılaşmaları öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, AeQuilibrium Turnuvası'nda sahne alacak. Filenin Sultanları, bu turnuva kapsamında Almanya, İtalya ve Hollanda ile hazırlık maçlarına çıkacak. Peki, A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, rakipleri kimler? İşte detaylar...

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARINA BAŞLIYOR!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde hazırlık maçlarıyla sahaya çıkıyor.

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FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hazırlık turnuvasındaki tüm karşılaşmalar, dijital yayın platformu Max üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?

MAÇ TAKVİMİ

23 Mayıs Cuma saat 17:30'da Almanya - Türkiye
24 Mayıs Cumartesi saat 21:00'da İtalya - Türkiye
25 Mayıs Pazar saat 15:00'da Türkiye - Hollanda

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?
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