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FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
10:24
FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ: A Milli Kadın Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık maçları ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İtalya'nın Modena kentinde düzenlenecek olan AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, zorlu mücadeleler için hazır. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da yer alacak. Peki, VNL öncesi bu kritik hazırlık maçları ne zaman oynanacak?