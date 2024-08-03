FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

8 TAKIM ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.