Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:47
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!
Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maç takvimi gündemde. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar 3-2 galip geldi. A Milli Kadın voleybol takımımız ilk 2 sırada turu tamamlamasının ardından çeyrek finale adını yazdıracak. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlar maç takvimi belli oldu. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı ile İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?