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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:47

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maç takvimi gündemde. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar 3-2 galip geldi. A Milli Kadın voleybol takımımız ilk 2 sırada turu tamamlamasının ardından çeyrek finale adını yazdıracak. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlar maç takvimi belli oldu. Peki, A Milli Kadın voleybol takımı ile İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında kıyasıya mücadele ediyor. Çeyrek final yolunda ilk rakibi Hollanda'yı geriden gelerek yenen ay yıldızlılar için sıradaki karşılaşma merakla bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Filenin Sultanlar maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

26 Temmuz'da başlayan Paris Yaz Olimpiyatları'nda takım sporlarında ülkemizi sadece Filenin Sultanları temsil ediyor.

Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı belli oldu. Çeyrek finale kalmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar grupta iki maç daha oynayacak.

Filenin Sultanları maç takvimi şu şekilde;

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya (TRT Spor)

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 3-2 Hollanda

Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyet

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024 | Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeyrek finale son bir maç!

8 TAKIM ÇEYREK FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.

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