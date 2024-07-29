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Haberler Yaşam Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:16

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 Yaz Oyunları kapsamında yakın mercek altına alındı. C grubunda yarışan milliler Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. İlk maçına Hollanda'yla çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı hedefe kilitlendi. Sıradaki karşılaşma Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, altın madalya peşinde. İşte, Olimpiyat Filenin Sultanları maç takvimi...

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl iki kupa kaldıran Milliler bu kez Olimpiyat Oyunları için hazırlandı. Kaptan Eda Erdem başta olmak üzere Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş gibi isimler kadroda yerini aldı. Öte yandan kadrodaki değişiklikler de merak ediliyor. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

İLK SINAV HOLLANDA KARŞISINDA!

Filenin Sultanları Hollanda karşısında C grubundaki ilk sınavını veriyor. 29 Temmuz günü oynanacak maçta heyecan dorukta. İtalya ve Dominik Cumhuriyeti'nin karşılaşması ise 3-1 İtalya'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu kez sahnede Türkiye var.

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Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları başladı. Filenin Sultanları da C grubu 2. maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak.

1 Ağustos günü saat 10.00'da oynanacak mücadelenin TRT Spor ekranlarından izlenmesi bekleniyor.

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda bazı değişiklikler oldu. İlkin Aydın kadroya dahil edilirken +1 oyuncu olarak kadroya giren Beyza Arıcı ana kadroya alındı ve sakatlık yaşayan Zehra Güneş onun yerini aldı. İşte, son tablo:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
İlkin Aydın
Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Beyza Arıcı
Aslı Kalaç

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