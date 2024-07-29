Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz yıl iki kupa kaldıran Milliler bu kez Olimpiyat Oyunları için hazırlandı. Kaptan Eda Erdem başta olmak üzere Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş gibi isimler kadroda yerini aldı. Öte yandan kadrodaki değişiklikler de merak ediliyor. Peki; Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...