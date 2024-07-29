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Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
09:16
Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 | Olimpiyatlarda Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları maç takvimi Paris 2024 Yaz Oyunları kapsamında yakın mercek altına alındı. C grubunda yarışan milliler Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. İlk maçına Hollanda'yla çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı hedefe kilitlendi. Sıradaki karşılaşma Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Sultanlar, altın madalya peşinde. İşte, Olimpiyat Filenin Sultanları maç takvimi...