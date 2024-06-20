FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

VNL Milletler Ligi'nde, Brezilya, İtalya, Polonya, Çin, Japonya, Türkiye, ABD ve Tayland yarı finale kalabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Çeyrek final karşılaşmaları 20-23 Haziran tarihinde Bangkok'ta düzenlenecek. Peki, Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman? İşte, VNL Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları maç tarihleri!