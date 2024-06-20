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FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:17
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?
VNL Milletler Ligi'nde, Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmaları belli oldu. Grup aşamasını 6. Sırada tamamlayan Milliler, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için son hız çalışmalarına devam eden Filenin Sultanları toplamda çıktığı 12 karşılaşmadan, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı!