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Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:17

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

VNL Milletler Ligi'nde, Filenin Sultanları çeyrek final karşılaşmaları belli oldu. Grup aşamasını 6. Sırada tamamlayan Milliler, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk için son hız çalışmalarına devam eden Filenin Sultanları toplamda çıktığı 12 karşılaşmadan, 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları Milletler Ligi maç programı!

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

VNL Milletler Ligi'nde, Brezilya, İtalya, Polonya, Çin, Japonya, Türkiye, ABD ve Tayland yarı finale kalabilmek için mücadelesini sürdürüyor. Çeyrek final karşılaşmaları 20-23 Haziran tarihinde Bangkok'ta düzenlenecek. Peki, Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman? İşte, VNL Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları maç tarihleri!

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Liginde grup aşamasını 6. sırada bitiren Filenin Sultanları, grup aşamasını üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile 21 Haziran Cuma günü saat 16.30'da karşılaşacak.

Mücadele, TRT Spor'dan canlı aktarılacak.

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FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

Çeyrek final Tayland'ın ev sahipliğinde Bongkok'ta gerçekleşecek.

Ligdeki diğer eşleşmeler şöyle:

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • BREZİLYA-TAYLAND
  • ÇİN-JAPONYA
  • İTALYA- ABD
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ PROGRAMI | Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4'te 4 yapmıştı.

Hong Kong'ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

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