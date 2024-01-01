Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız
Giriş Tarihi: 01.01.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 07:06

Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

Mardin'de düğün yapmak yerine düğün masraflarını Filistin'e bağışlayan ve yaptığı 'dabke' dansı ile gündeme gelen müzik öğretmeni damat Yusuf Andinç ve eşi SABAH'A konuştu. Andinç, eşi ile de konuşarak aldıkları ortak karar ile ileri de doğacak çocuğuna kız olursa Aksa, erkek olursa Gazze ya da Selahaddin ismini vereceğini söyledi.

Nezir GÜNEŞ
Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

Mardin'de, Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sanat Akademisinde müzik öğretmeni olan Yusuf Andinç (30) ile Derya Andinç (27), 3 Aralıkta evlendi.

Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

Ancak düğün yapmak yerine, düğün masraflarını Gazze'de gönderme kararı aldı. Damadın gelin ve Kudüs'e benzerliği ile bilinen tarihi Mardin manzarası silueti önünde Filistin halk oyunu 'Dabke' dansı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

DÜĞÜNÜMÜZE MİLYONLAR GELMİŞ OLDU

SABAH'a konuşan Yusuf Andinç, "Uzun süredir Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında, çocuklar soykırıma maruz kalıyorlar. Onlar üzülürken bizim burada düğün yapmamız uygun değildi. Eşimle, İsrail'in Gazze'de soykırım yapması ve Filistinlilerin yaşadığı acı nedeniyle düğün yapmama kararı aldık.

Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

Mardin'de herkese örnek olalım, elimizden ne gelirse destek çıkalım dedik. Düğün yapmadığımız bazı akraba ve arkadaşlarımız kırıldı. Ama düğünümüze bin kişi geleceğine milyonlarca insan gelmiş gibi oldu.

Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

KIZIMIZ OLURSA AKSA, OĞLUMUZ OLURSA GAZZE

Doğacak çocuğumuza da kız olursa Aksa, erkek olursa Gazze ya da Selahaddin ismini vereceğiz. Dış çekime giderken de farkındalık olsun diye böyle bir video çektik. Bu kadar viral olacağını tahmin etmiyorduk. Şu an ülkemizde hatta tüm dünyada gündeminde. Herkeste bir farkındalık oluşturdu. Bu bizim için çok anlamlı oldu.

SON DAKİKA