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Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız
Giriş Tarihi: 01.01.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
07:06
Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız
Mardin'de düğün yapmak yerine düğün masraflarını Filistin'e bağışlayan ve yaptığı 'dabke' dansı ile gündeme gelen müzik öğretmeni damat Yusuf Andinç ve eşi SABAH'A konuştu. Andinç, eşi ile de konuşarak aldıkları ortak karar ile ileri de doğacak çocuğuna kız olursa Aksa, erkek olursa Gazze ya da Selahaddin ismini vereceğini söyledi.