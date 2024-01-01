Filistin’e özgü Dabke dansı yapan damat SABAH’a konuştu: Çocuklarımızın ismini Aksa ve Gazze koyacağız

KIZIMIZ OLURSA AKSA, OĞLUMUZ OLURSA GAZZE

Doğacak çocuğumuza da kız olursa Aksa, erkek olursa Gazze ya da Selahaddin ismini vereceğiz. Dış çekime giderken de farkındalık olsun diye böyle bir video çektik. Bu kadar viral olacağını tahmin etmiyorduk. Şu an ülkemizde hatta tüm dünyada gündeminde. Herkeste bir farkındalık oluşturdu. Bu bizim için çok anlamlı oldu.