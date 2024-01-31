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Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
10:58
Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada
İstanbul'da iki şahıs, sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişilerle karşılaştı. Çıkan kavgada tek kafa darbesiyle yere serildi, canını zor kurtardı. Şoke eden gerçek dakikalar sonra anlaşıldı. Şüphelilerin kavga ettikleri kişilerin husumetlileri değil başkası çıktı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!