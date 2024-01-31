Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

TEK KAFAYLA YERE SERİLDİ!

Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi.