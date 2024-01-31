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Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:58

Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

İstanbul'da iki şahıs, sokakta husumetlisi olduğunu sandıkları kişilerle karşılaştı. Çıkan kavgada tek kafa darbesiyle yere serildi, canını zor kurtardı. Şoke eden gerçek dakikalar sonra anlaşıldı. Şüphelilerin kavga ettikleri kişilerin husumetlileri değil başkası çıktı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı!

İHA
Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

Şaşkına çeviren olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda sokağa gelen iki şahıs, husumetlisine benzettikleri kişilerin yanına yaklaştı.

Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

Taraflar arasında sokak ortasında uzun süre sözlü bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından ara sokakta araçların arasına geçen ikili konuşmayı burada sürdürdü.

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Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

Tarafları arkadaşları ayırmak istedi. Konuşmanın sakince devam ettiği esnada şahıslardan birisi ani şekilde kafa atarak tartıştığı kişiyi yere düşürdü.

Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

TEK KAFAYLA YERE SERİLDİ!

Bunun üzerine yerden hızlıca kalkan şahıs, kavga ettiği kişiye saldırmak istedi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının araya girmesiyle son bulan kavgada kafa darbesiyle yere düşen şahıs güçlükle sakinleştirildi.

Film gibi olay: Kavgaya gittiler yanlış adamdan dayak yediler! O anlar kamerada

Yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahısların husumetlilerini karıştırıp dayak yedikleri ortaya çıktı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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