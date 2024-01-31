Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

CAMLARDAKİ KAN İZLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Öğlen saatlerinde emniyet güçlerine Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu tarafından yapılan ihbara göre Ramazan Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kaz izlerinin bulunduğu ifade edildi.