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Haberler Yaşam Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin'in ölümü için soruşturma
Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 18:55

Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin'in ölümü için soruşturma

Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK
HUZEYFE ATICI
Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı.

Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etmişti.

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Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

CAMLARDAKİ KAN İZLERİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Öğlen saatlerinde emniyet güçlerine Ramazan Pişkin'in eczacı komşusu tarafından yapılan ihbara göre Ramazan Pişkin'e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun ancak camlarda kaz izlerinin bulunduğu ifade edildi.

Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin’in ölümü için soruşturma

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri gelerek inceleme başlattı.

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