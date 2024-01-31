Haberler
Yaşam
Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin'in ölümü için soruşturma
Giriş Tarihi: 31.01.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
18:55
Filozof Ramazan öldürüldü! Camlardaki kan izleri polisi harekete geçirdi: Savcılıktan Ramazan Pişkin'in ölümü için soruşturma
Diyarbakır'da küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami'de vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak için soruşturma başlattı.