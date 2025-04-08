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FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
12:17
FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi aktüel kataloğu yayımlandı. 8-14 Nisan'da binlerce farklı üründe birbirinden uygun fiyatlar ve seçenekler alıcılarla buluşuyor. Her bütçeye uygun ürünlerde temel gıdadaki fırsatlar dikkatler kaçmıyor. Ucuz ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bütçe dostu seçeneklere yöneliyor. Bu haftanın yıldızları arasında deterjanlar, tuvalet kağıdı, çay, şampuan çeşitleri, zeytin çeşitleri, yoğurt, tereyağ, pirinç ve 5 litrelik ayçiçek yağı yer alıyor. İşte 8-14 Nisan Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi!