FIRSATLAR BROŞÜRÜ! Tarım Kredi aktüel kataloğu 8-14 Nisan: Çay, yağ, deterjanlar, pirinç, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde bu haftanın indirimli ürünleri sepetleri dolduruyor. Birbirinden farklı ürün ve geniş yelpazede gıda ve hijyen ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yeni katalogda yerini aldı.Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler kataloğu incelemeye koyuldu. İşte Tarım Kredi aktüel 8-14 Nisan kataloğu!