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Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:00

DİYANET FİTRE MİKTARI (ÜCRETİ) 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte, bu yılki fitre ücreti belli oldu. Dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi olan fitre, her yıl Ramazan ayında verilmesi gereken bir sadaka türüdür. Nisap miktarı yani 80,18 gram altın veya bu değerde mala sahip olan Müslümanlar için vermek yükümlülük olarak kabul edilir. Ramazan ayında paylaşmanın önemini artıran sadaka, fıtır sadakası olarak da bilinir. Peki, fitre ne kadar, ne zaman verilir? İşte Diyanet ile 2025 yılı tutarı…

DİYANET FİTRE MİKTARI ÜCRETİ 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, yardımlaşma ve dayanışmaya önem veren Müslümanlar, fitre yani fıtır sadakası hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Mezheplere göre bazı farklılıklar gösterse de temel amacı, ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır. Peki, 2025 fitre bedeli ne kadar, kimlere verilir?

DİYANET FİTRE MİKTARI ÜCRETİ 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

2025 FİTRE BEDELİ

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlendi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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DİYANET FİTRE MİKTARI ÜCRETİ 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.
Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

DİYANET FİTRE MİKTARI ÜCRETİ 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72). Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, "artıcı" özellikte olması ve üzerinden "bir kamerî yıl" geçmiş olması gerekmez.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', 2/70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72).

DİYANET FİTRE MİKTARI ÜCRETİ 2025: Bu yıl fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilir?

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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