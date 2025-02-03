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Haberler Yaşam Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:24

Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu yıl geçerli olacak fitre bedelini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında 130 TL olan fitrenin bu yıl ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar Fitre ne kadar, kaç TL oldu sorusuyla araştırma yaparken, Diyanet açıklaması ile 2026 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu.

Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

Din İşleri Yüksek Kurulu'nca gerçekleştirilen toplantıda 2025 Ramazan fitresi bedeli görüşüldü. Toplantı sonucunda yapılan açıklamalarla bu yıl fitre ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt buldu. Bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenen bu rakam, aynı zamanda bir günlük oruç fidyesi olacak. İşte, Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli.

Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

2025 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

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Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

FİTRE NEDİR?

Fitre; halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fitre ne kadar, kaç TL oldu? Diyanet açıklaması ile 2025 Ramazan fitresi bedeli belli oldu

FİTRE NE ZAMAN VE KİMLERE VERİLİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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