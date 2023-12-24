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Flamingo testi ile sadece 10 saniyede "ne kadar yaşayacağınızı" öğrenin!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
12:19
Flamingo testi ile sadece 10 saniyede "ne kadar yaşayacağınızı" öğrenin!
Yapılan araştırmalar, bedensel olarak denge gücünüzün aynı zamanda ne kadar yaşayacağınızın da cevabını verebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle 10 saniyeden uzun süre boyunca tek ayak üstünde durabilen kişilerin diğer insanlara oranla daha uzun yaşayabileceği düşünülüyor. İşte flamingo testi adı verilen o yöntem...