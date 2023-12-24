Flamingo testi ile sadece 10 saniyede "ne kadar yaşayacağınızı" öğrenin!

Tek ayak üstünde durma testini geçemeyenlerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol veya diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma olasılıkları daha yüksekti. Yapılan araştırmalar, denge eksikliğinin felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkendirildi. İyi beyin fonksiyonu ise iyi denge ile ile bir arada değerlendirildi.