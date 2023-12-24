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Haberler Yaşam Flamingo testi ile sadece 10 saniyede "ne kadar yaşayacağınızı" öğrenin!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 12:19

Flamingo testi ile sadece 10 saniyede "ne kadar yaşayacağınızı" öğrenin!

Yapılan araştırmalar, bedensel olarak denge gücünüzün aynı zamanda ne kadar yaşayacağınızın da cevabını verebildiğini ortaya koyuyor. Özellikle 10 saniyeden uzun süre boyunca tek ayak üstünde durabilen kişilerin diğer insanlara oranla daha uzun yaşayabileceği düşünülüyor. İşte flamingo testi adı verilen o yöntem...

Flamingo testi ile sadece 10 saniyede ne kadar yaşayacağınızı öğrenin!

Tek ayak üstünde durma testini geçemeyenlerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon , yüksek kolesterol veya diyabet gibi rahatsızlıklardan muzdarip olma olasılıkları daha yüksekti. Yapılan araştırmalar, denge eksikliğinin felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkendirildi. İyi beyin fonksiyonu ise iyi denge ile ile bir arada değerlendirildi.

Flamingo testi ile sadece 10 saniyede ne kadar yaşayacağınızı öğrenin!

Denge kaybı, yaşla ilişkilendirilebilir. Fakat araştırmalar, denge kaybının 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor. Diğer araştırmalar, denge eksikliğini felç geçirme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirirken, iyi denge, iyi beyin fonksiyonu ile ilişkilidir.

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Flamingo testi ile sadece 10 saniyede ne kadar yaşayacağınızı öğrenin!

Dengenizi kaybetmeyi yaşlanmayla ilişkilendirebilirsiniz, ancak araştırmalar bunun 20'li yaşlardan itibaren kötüleşmeye başlayabileceğini gösteriyor.

Flamingo testi ile sadece 10 saniyede ne kadar yaşayacağınızı öğrenin!

Vücudun denge yeteneği, eklemlerden ve kaslardan, görme ve iç kulaktan gelen bilgilerin bir kombinasyonuna dayanır.

Flamingo testi ile sadece 10 saniyede ne kadar yaşayacağınızı öğrenin!

İyi bir denge sadece bisiklet üzerinde dik durmanıza, düşmenizi önlemenize veya burkulmuş bir ayak bileği riskinizi azaltmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızın da olumlu bir göstergesidir.

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