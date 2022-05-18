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Haberler Yaşam 19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 18.05.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 16:51

19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Bu noktada, birçok detay araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında "Okullarda, kamu ve özel sektörde 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?" sorusu öne çıkanlar arasında bulunuyor. Bu durum gerek çalışanlar gerekse öğrenciler için büyük önem arz ediyor. Vatandaşlar konuyla ilgili karara göre bir günlük de olsa tatil planları şekillendirilecek. Peki, Okullarda, kamu ve özel sektörde 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, yarım gün mü olacak? İşte detaylar...

19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs'ta kutlanacak. Ülkemiz açısından önemli bir gün olan bu tarihe sayılı günler kalırken "Yarın Perşembe günü 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?" soruları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öte yandan, Geçtiğimiz yıllara göre; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Peki, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, devlet daireleri ve okullar kapalı mı, yarım gün mü? İşte detaylar...

19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

19 MAYIS TATİL Mİ?

'19 Mayıs resmi tatil mi?' sorusu yanıtlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı diğer milli bayramlarda olduğu gibi resmi tatil olarak sayılıyor.

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19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihi tatil olarak değerlendirilecek.

19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

İşçi ve işveren için tatil olacağı gibi okullarda da derslere 19 Mayıs molası verilecek. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihinde öğrenciler okula gitmeyecek.

19 Mayıs Perşembe resmi tatil mi sayılacak? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi, yarın Okullarda, kamu ve özel sektörde Perşembe yarım gün mü?

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yine diğer milli bayramlarda olduğu gibi sadece bayram günü olan 19 Mayıs resmi tatil sayılacak. Ondan bir önceki gün olan 18 Mayıs için herhangi bir tatil ya da yarım gün çalışma söz konusu değil.

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