Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs'ta kutlanacak. Ülkemiz açısından önemli bir gün olan bu tarihe sayılı günler kalırken "Yarın Perşembe günü 19 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü?" soruları vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öte yandan, Geçtiğimiz yıllara göre; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Peki, 19 Mayıs yarın resmi tatil mi, devlet daireleri ve okullar kapalı mı, yarım gün mü? İşte detaylar...