Flaş 51. Bölge iddiası! "Uzaylılar ile ilgili teknoloji..."

Lazar'ın çalıştığını iddia ettiği Nevada çölündeki yardımcı tesislerin çok gizli bir uzaylı teknolojisine ev sahipliği yaptığı ve Lazar'ın işinin tersine mühendislik* olduğu anlaşılıyordu.

*Tersine mühendislik, bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.