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  • Flaş 51. Bölge iddiası! "Uzaylılar ile ilgili teknoloji..."

51. Bölge iddiası! " ile ilgili teknoloji..."

konusu dünyada daima merak konusu olmuştur. En son ortaya çıkan kanıtlarla birlikte bir kez daha uzaylılar var mı tartışmaları ve 51. bölge ile ilgili tartışmalar alevlendi. 51. bölgede çalıştığını söyleyen adamın belgeseli ile birlikte ortaya çıkan kanıtları bir çok haber sitesi haberi olarak geçti... İşte 51. bölgedeki uzaylılar ile ilgili çalışmaları kanıtlayabilecek bulgular...

Giriş Tarihi: 10.12.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 14:47
Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bob Lazar, dünyaca ünlü 51. Bölge'de çalıştığı iddiasıyla 30 yıldan fazla bir süre önce dünyanın ilgisini çekmişti..

Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

1989'da gazeteci George Knapp'ın yardımıyla Lazar, S-4 olarak bilinen USAF (Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri) Homey Havaalanı'nın güneyindeki bir üste yaptığı sözde görevinin detaylarını anlatmıştı.

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Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Lazar'ın çalıştığını iddia ettiği Nevada çölündeki yardımcı tesislerin çok gizli bir uzaylı teknolojisine ev sahipliği yaptığı ve Lazar'ın işinin tersine mühendislik* olduğu anlaşılıyordu.

*Tersine mühendislik, bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.

Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bu iddiasının ardından, bilim teknisyeni Lazer yeterli kanıtı olmadığı için eleştiriler aldı.

Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Ancak, araştırmacı film yapımcısı Jeremy Corbell, son birkaç yılını bu hikayeyi derinlemesine inceleyerek geçirdi.

Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Geçtiğimiz gün vizyona giren "Bob Lazar, & Flying Saucers" adlı film, Lazar'ın hikayesi boyunca bir dizi yalan testi geçirdiğini ortaya çıkardı.

Flaş 51. Bölge iddiası! Uzaylılar ile ilgili teknoloji...

Bir başka yalan makinası uzmanı da sonuçları analiz etti ve "doğrulanmış" oldukları sonucuna vardı.

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