Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 15:19 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:19

Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

Formula 1'de 2025 sezonunun üçüncü etabı Japonya'da gerçekleşecek! Büyük heyecanın yaşanacağı yarış haftası 4 Nisan'da start alacak. Çin Grand Prix'sinde zafere ulaşan Oscar Piastri'nin ardından gözler bu kez Japonya pistine çevrildi. Motor sporları tutkunları yarışın detaylarını araştırıyor. Peki, Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

Formula 1'de hız tutkunlarını heyecanlandıran Japonya Grand Prix haftası başlıyor! Antrenman turlarıyla start alacak organizasyonun canlı yayın detayları merak konusu. 2025 F1 Japonya GP yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

FORMULA 1 JAPONYA GP NE ZAMAN?

2025 Formula 1 sezonunun üçüncü etabı olan Japonya Grand Prix, Suzuka Pisti'nde koşulacak. Toplam 49 tur sürecek yarış haftası, 4 Nisan'daki antrenmanlarla start alacak. Karşılaşmalar F1 TV ile beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

4 Nisan Cuma

1. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
2. antrenman seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

5 Nisan Cumartesi

3. antrenman seansı: 05:30 - F1 TV ve beIN SPORTS 4
Sıralama turları seansı: 09:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

6 Nisan Pazar

Yarış: 08:00 - F1 TV ve beIN SPORTS 4

Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ
Bahreyn GP / 13 Nisan - 18:00

Suudi Arabistan GP / 20 Nisan - 20:00

Miami GP / 04 Mayıs - 23:00

Emilia Romagna GP/ 18 Mayıs - 16:00

Monako GP / 25 Mayıs - 16:00

İspanya GP / 01 Haziran - 16:00

Kanada GP / 15 Haziran - 22:00

Avusturya GP / 29 Haziran - 16:00

Britanya GP / 06 Temmuz - 17:00

Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!

Belçika GP / 27 Temmuz - 16:00

Macaristan GP / 03 Ağustos - 16:00

Hollanda GP / 31 Ağustos - 16:00

İtalya GP / 07 Eylül - 16:00

Azerbaycan GP / 21 Eylül - 14:00