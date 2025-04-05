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Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
15:19
Formula 1 Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F1 Japonya etap sıralamaları ile yarış günü bekleniyor!
Formula 1'de 2025 sezonunun üçüncü etabı Japonya'da gerçekleşecek! Büyük heyecanın yaşanacağı yarış haftası 4 Nisan'da start alacak. Çin Grand Prix'sinde zafere ulaşan Oscar Piastri'nin ardından gözler bu kez Japonya pistine çevrildi. Motor sporları tutkunları yarışın detaylarını araştırıyor. Peki, Japonya Grand Prix ne zaman, saat kaçta başlayacak?