Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Şii mezhebinin inancına göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi halefi olarak tayin etmişti. Gadiri Hum'daki konuşmasında "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol" dediğini kanıt olarak sunarlar.

Resûl-i Ekrem'in hadisinde geçen "mevlâ" ve onunla birlikte "velî" kelimeleri "halife" veya "imam" değil "dost, efendi, arkadaş" mânalarına gelir. Birçok âyette Allah ve resulünün müminlere, müminlerin de Allah'a ve birbirlerine dost oldukları ifade edilirken hem velî hem de mevlâ kelimeleri kullanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de görülmektedir (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri; Wensinck, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri). Bundan dolayı sekaleyn hadislerinde yer alan mevlâ kelimesi âyet ve hadisler çerçevesinde dost olarak anlaşılmalıdır.

Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.