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Haberler Yaşam Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:30

Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanan Gadir Hum Bayramı nedir, ne zaman, nasıl kutlanır gibi sorularla araştırılmaya başladı. Daha çok Hatay, Adana, Mersin ve civar illerinde kutlanan bu bayrama ilişkin en çok dikkat çeken özellik büyük kazanlarda buğday ve etin bir araya gelmesi olarak görülüyor. 'Hrisi' adı verilen bu yemek Gadir-i Hum günü etrafa dağıtılıyor. İşte, 2024 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları ve gelenekleri...

Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hz. Ali'yi halefi olarak atadığı gün olarak bilinen Gadir Hum Bayramı nedir, ne zaman, gelenekleri neler gibi sorularla gündeme geliyor. Bu özel günde yapılan özel etkinlikler özellikle bazı şehirlerde yoğun olarak gerçekleşiyor. Bu özel güne adını veren yer bugün Mekke ve Medine'yi birbirinden ayıran noktada bulunuyor. İşte, Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024...

Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

GADİR HUM BAYRAMI NEDİR?

Şii mezhebinin inancına göre Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi halefi olarak tayin etmişti. Gadiri Hum'daki konuşmasında "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ey Allahım, onu sevenleri sev, ona düşman olanlara da düşman ol" dediğini kanıt olarak sunarlar.

Resûl-i Ekrem'in hadisinde geçen "mevlâ" ve onunla birlikte "velî" kelimeleri "halife" veya "imam" değil "dost, efendi, arkadaş" mânalarına gelir. Birçok âyette Allah ve resulünün müminlere, müminlerin de Allah'a ve birbirlerine dost oldukları ifade edilirken hem velî hem de mevlâ kelimeleri kullanılmıştır. Bu durum birçok hadiste de görülmektedir (bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri; Wensinck, el-Muʿcem, "velî", "mevlâ" md.leri). Bundan dolayı sekaleyn hadislerinde yer alan mevlâ kelimesi âyet ve hadisler çerçevesinde dost olarak anlaşılmalıdır.

Gadir Hum Bayramı bu ismi Peygamber Efendimiz'in hac sonrası vaaz verdiği bölgeden alıyor.

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Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Tarihi her yıl farklılık gösteren Gadiri Hum Bayramı, Hicrî Zilhicce ayının 18'inde kutlanır. Bu özel gün 2024 yılında 24 Haziran gününe denk geliyor.

Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

GADİRİ HUM BAYRAMI GELENEKLERİ

Kurban Bayramı ile benzerlikler gösteren bayramda kutlayanlar sabahın erken saatlerinde bayramlaşıyor ve kurban kesme işlemini gerçekleştiriyor.

Ardından "Hirise" adı verilen buğday ve etten oluşan yemek hazırlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gadir Hum Bayramı'nda; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali'yi ziyaret etmek, sığınma duasını okumak, Nubde duasını okumak, öğle vaktine yarım saat kala iki rekat namaz kılmak ve birbirini gören müminlerin belirli cümlelerle selamlaşması gibi ibadetler yapılır.

Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?

GADİR HUM BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI 2024

Gadir-i Hum Bayramının bu güzel coğrafya başta olmak üzere, bütün insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olan Gadirhum Bayramı'nın tüm dünyaya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz.

Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin kapısı Gadir Hum. Bayramımız kutlu olsun.

"Ben, sen yok. Biz varız" dedirten Gadir-i Hum Bayramı kutlu olsun.

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