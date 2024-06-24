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Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:30
Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları 2024: Gadir Hum Bayramı nedir, bugün mü, nasıl kutlanır, gelenekleri neler?
Hicri takvime göre Zilhicce ayının 18. günü kutlanan Gadir Hum Bayramı nedir, ne zaman, nasıl kutlanır gibi sorularla araştırılmaya başladı. Daha çok Hatay, Adana, Mersin ve civar illerinde kutlanan bu bayrama ilişkin en çok dikkat çeken özellik büyük kazanlarda buğday ve etin bir araya gelmesi olarak görülüyor. 'Hrisi' adı verilen bu yemek Gadir-i Hum günü etrafa dağıtılıyor. İşte, 2024 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları ve gelenekleri...