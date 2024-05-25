Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi için 25 Mayıs tarihi gösterilmişti. Bugün yeni yönetimi belirlemek üzere Galatasaray Lisesi'nde kurulan seçim sandıklarından çıkan isim, yeni dönemde kulübe başkanlık edecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri.