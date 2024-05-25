Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri
Giriş Tarihi: 25.05.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:49

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray SK bugün yeni başkanını belirliyor. Kulübün kongre üyeleri bugün 104. dönem yönetimini belirlemek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda bir araya gelecek. Şampiyonluk mücadelesinin hemen öncesinde sandık başına giden kongre üyelerinin oylarıyla yeni dönemde kulüp başkanı olacak isim netlik kazanacak. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri…

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimi için 25 Mayıs tarihi gösterilmişti. Bugün yeni yönetimi belirlemek üzere Galatasaray Lisesi'nde kurulan seçim sandıklarından çıkan isim, yeni dönemde kulübe başkanlık edecek. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu.

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda kongre divan heyetinin oluşturulup, açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te sona erecek.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Seçimlerde kongre üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için ise sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

İki başkan adayının da asıl ve yedek yönetim kurulu adayları açıklandı.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte 2024 Galatasaray başkan adayları ve yönetim kurulu listeleri

DURSUN ÖZBEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

SON DAKİKA