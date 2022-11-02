Haberler Yaşam Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? Derbi maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 02.11.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 11:16

Galatasaray Beşiktaş biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? Derbi maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri hakkında araştırmalar sürüyor. Şenol Güneş ile gol yollarındaki sorunu çözen Beşiktaş, Okan Buruk'un Galatasaray'ına konuk oluyor. Maça gitmek isteyen sporseverler de "Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, biletler ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Derbi maçı bilet fiyatları gündemdekini yerini korurken, satışların yakında başlaması bekleniyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte derbi maçı biletleri hakkında detaylar…