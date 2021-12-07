Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri

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Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, kadına şiddete son vermek için farkındalık yaratmak amacıyla kadın futbol takımlarının ilk kez özel bir maçta karşı karşıya geleceklerini duyurmuşlardı.

İki kulübün ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyleydi:

Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz…

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ve FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımlarımız, bu amaç için 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ilk maçlarını yapacaklardır.

İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacaktır.