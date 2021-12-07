Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri
Giriş Tarihi: 07.12.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 21:31

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, ilk kez bir araya geldi ve tarihte bir ilk yaşandı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir araya gelen iki takımın maçı, Nef Stadyumu'nda oynandı. GS-FB maçı özeti ve golleri ise spor severler tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti bilgileri.

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla tarihte bir ilk olarak bir araya gelen Fenerbahçe ve Kadın Futbol Takımları maç özeti, spor severlerce araştırılıyor. Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki takım sonucu ise belli oldu. Karşılaşmaya yönelik maç özeti, futbol severlerin ilgi odağında olurken iki takım arasındaki anlamlı maç belirtilen kanallar üzerinden naklen yayınlandı. İşte Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle!

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri

MAÇ ÖZETİ BİLGİLERİ

TARİHİ MAÇTA TARİHİ SKOR!

Tarihi maçı Fenerbahçe, deplasmanda 7-0 kazanarak ezeli rakibi karşısında gövde gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk yarısını 6-0 önde kapattığı maçta galibiyeti getiren golleri 10'da penaltıdan Fatma Kara, 15'te Berdan Bozkurt, 31', 34' ve 39'da hat-trick yapan Shameeka Fishley,40'ta Kennya Cordner ve 51'de Setenay Sırın kaydetti.

Galatasaray'da henüz maçın başında 5. dakikada Daniels kırmızı kart gördü.

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı.

Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri

RESMİ SİTELERİNDEN DUYURDULAR

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, kadına şiddete son vermek için farkındalık yaratmak amacıyla kadın futbol takımlarının ilk kez özel bir maçta karşı karşıya geleceklerini duyurmuşlardı.

İki kulübün ortak bir şekilde yayınladığı açıklama şöyleydi:

Biz Türkiye'nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz…

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company'nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin "Kadınlar ve Türk Sporu" olacağını biliyoruz!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ve FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Kulüpleri Kadın Futbol Takımlarımız, bu amaç için 7 Aralık 2021 Salı günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda ilk maçlarını yapacaklardır.

İkinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacaktır.

Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Galatasaray Fenerbahçe kadın futbol maçı özeti izle! GS - FB maçı 0-7 özeti ve golleri
SON DAKİKA