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Haberler Yaşam Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:50

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Basketbol Süper Lig 8. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun sahne olacağı bu heyecanlı mücadele için geri sayım başladı. Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmamak için Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Sarı lacivertliler bu sezon hem Süper Lig hem de Euroleague mücadelesinde müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Maç biletleri satışa çıktı. Peki, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları gündemdeki yerini aldı. İki ezeli rakip potada kozlarını paylaşıyor. Sinan Erdem'de oynanacak maç öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Taraftarlar için maç biletleri satışa çıktı. Basketbol Süper Ligi 8. Hafta heyecanı oldukça yüksek. Basketbolseverler Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları…

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı Süper Lig 8. Haftada 27 Kasım 2022 Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.30'da başlayacak.

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Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi beIN Sports HD5 kanalından canlı yayınlanacak.

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY NEF FENERBAHÇE BEKO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

018 Court Side Yan 1. SIra - ₺2.250,00

018 Court Side Yan 2. Sıra - ₺2.000,00

024 Court Side Pota Arkası 1. Sıra - ₺1.500,00

024 Court Side Pota Arkası 2. Sıra - ₺1.250,00

024 Court Side Pota Arkası 3. Sıra - ₺1.000,00

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Saha İçi 1 - ₺350,00

Saha İçi 2 - ₺350,00

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