Haberler Yaşam Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 14:50

Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Galatasaray Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Basketbol Süper Lig 8. Haftada derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nun sahne olacağı bu heyecanlı mücadele için geri sayım başladı. Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmamak için Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları araştırmasına çıktı. Sarı lacivertliler bu sezon hem Süper Lig hem de Euroleague mücadelesinde müthiş bir mücadele ortaya koyuyor. Maç biletleri satışa çıktı. Peki, Galatasaray Nef Fenerbahçe Beko maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman, saat kaçta? İşte, yanıtlar…