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Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:56

GALATASARAY'A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardı'den korkutan haber geldi! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor deplasmanda karşı karşıya geldi. Hararetli ve çekişmeli geçen karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü oyundan alındı. Peki Mauro İcardi neden sakatlandı, sağlık durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek?

GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

Mauro Icardı tüm Galatasaray camiasını ve taraftarlarını korkuttu! Dün gerçekleşen Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının 23. dakikasında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlanması gündeme bomba gibi düştü. Kendi ceza sahasından top çıkarmak isterken sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu maça devam edemedi. Taraftarlar ve futbolseverler Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Galatasaray tarafından yapılan açıklama ve Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili şok gelişmeler haberin devamında...

GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

ICARDI SAKATLANDI MI?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Arjantinli golcü Mauro Icardi, oyuna devam edemedi. Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

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GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Golcünün son durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak ancak yayıncı kuruluşta Güntekin Onay, Icardi'nin sakatlığı hakkında "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var." sözlerine yer verdi.

GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

GALATASARY'DAN SON DAKİKA ICARDI AÇIKLAMASI GELDİ!

Galatasaray Spor Kulübü'nün dün X platfoemu üzerinden yaptığı resmi açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır.

Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır."

GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?
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