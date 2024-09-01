Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:56
GALATASARAY'A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardı'den korkutan haber geldi! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor deplasmanda karşı karşıya geldi. Hararetli ve çekişmeli geçen karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü oyundan alındı. Peki Mauro İcardi neden sakatlandı, sağlık durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek?