GALATASARAY’A ŞOK HABER: ICARDI SAKATLANDI MI? Mauro İcardi sağlık durumu nasıl, maçlarda kaç hafta yok?

Mauro Icardı tüm Galatasaray camiasını ve taraftarlarını korkuttu! Dün gerçekleşen Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasının 23. dakikasında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlanması gündeme bomba gibi düştü. Kendi ceza sahasından top çıkarmak isterken sağ üst arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncu maça devam edemedi. Taraftarlar ve futbolseverler Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Galatasaray tarafından yapılan açıklama ve Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili şok gelişmeler haberin devamında...