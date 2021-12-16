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Haberler Yaşam Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:28

Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Ankara'da, lise öğrencisi Gamze Açar (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava dosyasına, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu girdi. Raporda çarpıcı ifadelere yer verildi...

Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de, internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti ardından iş görüşmesi için Kızılcahamam'da odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti.

Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Açar, aynı gün sabaha karşı otelin 5'inci katında kaldığı odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

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Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

SON DAKİKA: GAMZE AÇAR'IN ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞME!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

UYUŞTURUCU MADDE İDDİASI!

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk celsesinde savunmasını yapan Rıza Doğan, Gamze Açar'ın gece boyunca içki içtiğini ardından da uyuşturucu krizine girdiğini, sabaha karşı çıktığı balkondan düştüğünü iddia etti. Sanık Doğan, Açar'ın otele gelirken de uyuşturucu madde kullandığını söylediğini ileri sürdü. Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları kabul etmedi.

Gamze Açar davasında önemli gelişme! O iddiayı çürüten detay adli tıp raporunda ortaya çıktı!

Mahkeme heyeti, Gamze Açar'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti, düşmenin atılma, itme veya atlama sonucu mu meydana geldiği, otel odasından ve Açar ile sanıklardan alınan kan ve DNA örneklerinin yeniden karşılaştırılarak incelenmesi talebiyle dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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