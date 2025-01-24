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Gamze'yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:01
Gamze'yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!
Korkunç olay Adana'nı Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan tartışmada karnından vurulan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Gamze Alır ölümüne ilişkin gözaltına alınan 52 yaşındaki Murat Aktaş, onun eski sevgilisi 21 yaşındaki Döne Bulut ile arkadaşı 42 yaşındaki Savaş Güler tutuklandı. Gamze Alır'ın , Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği ve dolayısıyla kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.