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Haberler Yaşam Gamze'yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!
Giriş Tarihi: 24.01.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:01

Gamze'yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

Korkunç olay Adana'nı Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan tartışmada karnından vurulan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Gamze Alır ölümüne ilişkin gözaltına alınan 52 yaşındaki Murat Aktaş, onun eski sevgilisi 21 yaşındaki Döne Bulut ile arkadaşı 42 yaşındaki Savaş Güler tutuklandı. Gamze Alır'ın , Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği ve dolayısıyla kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU
Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

Olay, 10 Ocak akşamı, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'daki ağaçlık alanda meydana geldi. Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 2 çocuk annesi Gamze Alır, sevgilisi Murat Aktaş, onun eski sevgilisi Döne Bulut, arkadaşları Savaş Güler, Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (30) ile buluştu. Gamze Alır, çıkan tartışmada karnından tabancayla vuruldu.

Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

5 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirlii ekipleri, olay yerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

ESKİ SEVGİLİSİ BULUT'A KÜFRETTİ KAVGA BU YÜZDEN BAŞLADI!

Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin, yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gamze Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, Alır'ın birden sinirlenerek Aktaş ile Bulut'a küfrettiğini, silahla rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiğini, cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdü.

Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Aktaş, Döne Bulut ve Savaş Güler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Halil İbrahim A. ile Nurgül A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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