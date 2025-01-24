Gamze’yi kim öldürdü? Sır perdesi barut izi incelemesinin ardından aralanacak!

ESKİ SEVGİLİSİ BULUT'A KÜFRETTİ KAVGA BU YÜZDEN BAŞLADI!

Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin, yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gamze Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.