Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 12:42

Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

Gaspçı Hüseyin Taşkıran, "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle ünlendi. 2015 yılından beri cezaevinde olduğunu belirten ve 11 gün izne çıkan Taşkıran, "Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Bu dolandırıcıya inanmayın" dedi. Taşkıran, cezası bittikten sonra neler yapacağını da söyledi…

İHA
Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

Türkiye onu "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle tanıdı… Adanalı fenomen Hüseyin Taşkıran hapiste olduğu sırada başka birinin kendisi yerine geçerek para kazandığını anlattı.

Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

'Yaso' lakaplı Yahya Karataş'ın kendisinin yerine geçerek kazanç sağladığını ifade eden Taşkıran, maddi ve manevi tazminat davası açacağını da açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

2015 yılından beri hapiste olduğunu belirten Taşkıran, sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçiye ulaşan Yahya Karataş isimli şahsın, çektiği hac ziyareti videolarında kendisinin yerine geçerek ünlü olduğunu söyledi.

Herkes onu hacca gitti sandı, 'Gaspçı Hüseyin' hapisten çıktı | Video

Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

"BURADAN HAYRANLARIMA SESLENİYORUM"
"Gerçek Gaspçı Hüseyin benim aha dayıya sorun" diyen 27 yaşındaki genç, şöyle konuştu: "Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı.

"Ünlü olmak güzel bir şey. Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Hacca gitmiş, benim fotoğraflarım ile kendi fotoğraflarını birleştirerek 'hac hayalimi gerçekleştirdim' dediği videolar paylaşıyor. Yalan-yanlış şekilde para kazanıyor, o bir dolandırıcı.

Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!

"YERİME GEÇMİŞ MİLLETİ DOLANDIRIYOR"
Benim üzerimden para kazanıyor. Ben cezaevinde olduğumdan dolayı benim yerime geçmiş. Milleti dolandırıyor. Ben buradan hayranlarıma sesleniyorum, bu dolandırıcıya inanmamaları lazım. Kendini 'Yaso' olarak tanıtan şahsa da sesleniyorum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım."

SON DAKİKA