Haberler
Yaşam
Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
12:42
Gaspçı Hüseyin yıllar sonra ortaya çıktı: Herkes onu hacca gitti sanmıştı gerçek şaşırttı!
Gaspçı Hüseyin Taşkıran, "4 kere hacca gidip geldim, aha dayıya sor" sözleriyle ünlendi. 2015 yılından beri cezaevinde olduğunu belirten ve 11 gün izne çıkan Taşkıran, "Buradan hayranlarıma sesleniyorum. Bir tane çocuk çıkmış. İsmi Yahya Karataş. Benim üzerimden prim kasıyor. Bu dolandırıcıya inanmayın" dedi. Taşkıran, cezası bittikten sonra neler yapacağını da söyledi…